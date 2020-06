Sassuolo-Verona: probabili formazioni e statistiche

Bilancio in equilibrio nelle sfide tra Sassuolo e Verona in Serie A: quattro vittorie per parte e un pareggio.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Magnani, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Romagna, Toljan, Tripaldelli, Turati

VERONA (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Adjapong, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All Juric

Squalificati: Faraoni

Indisponibili: Borini, Danzi, Dawidowicz, Eysseric, Pessina

Statistiche Opta

Bilancio in equilibrio nelle sfide tra Sassuolo e Verona in Serie A: quattro vittorie per parte e un pareggio.

Dopo aver segnato nove reti nelle prime cinque sfide di Serie A contro il Sassuolo, il Verona è rimasto a secco di marcature in tre delle successive quattro (realizzando due reti nella restante).

Sassuolo e Verona si sono affrontate quattro volte in casa dei neroverdi, con un bilancio di due vittorie casalinghe e due successi esterni.

Tre delle ultime cinque reti segnate nelle sfide tra Sassuolo e Verona in Serie A sono arrivate da fuori area, uno in più dei precedenti 15 gol nella competizione tra le due squadre.

Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe in Serie A (1P), tutte quelle del parziale in cui ha segnato almeno due gol – per i neroverdi tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 12 gare interne.

Il Verona non è riuscito a vincere in nessuna delle ultime cinque trasferte di campionato, paziale in cui ha ottenuto quattro pareggi di fila seguiti da una sconfitta.

Nessun giocatore attualmente in rosa al Verona ha mai trovato la rete contro il Sassuolo in Serie A.

Escludendo gli autogol, tutte le ultime cinque reti fuori casa del Verona in campionato sono state realizzate da giocatori diversi.

Roberto De Zerbi ha registrato due partite da allenatore contro il Verona in Serie A, portando a casa il bottino pieno in entrambe le occasioni.

Dopo aver segnato nella sua prima sfida contro il Verona in Serie A (con la maglia del Cesena), l'attaccante del Sassuolo Gregoire Defrel non ha trovato la rete nelle successive tre gare contro i veneti nella competizione.

