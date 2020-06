SPAL-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

Petagna in un duello con Pellegrini in Cagliari-Spal

Il Cagliari ha vinto quattro delle cinque sfide di Serie A contro la SPAL negli anni 2000 (1N), segnando esattamente due reti in ognuno di questi incontri.

Probabili formazioni

SPAL (4-3-3): Thiam; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Missiroli, Valdifiori, Castro; Strefezza, Petagna, Di Francesco. All. Di Biagio

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Berisha

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Cacciatore, Klavan, Pisacane; Ionita, Nandez, Birsa, Rog, Lu. Pellegrini; Simeone, Joao Pedro. All. Zenga

Squalificati: Cigarini, Ceppitelli

Indisponibili: Pavoletti, Faragò, Oliva, Nainggolan, Ragatzu

Statistiche Opta

Il Cagliari ha vinto solo una delle cinque trasferte di Serie A contro la SPAL (2N, 2P), 2-0 nel settembre 2017, con Massimo Rastelli in panchina.

La SPAL non pareggia da 13 partite in Serie A, più di ogni altra squadra.

La SPAL ha vinto 1-0 sul Parma nell’ultima gara di campionato, interrompendo una striscia di cinque sconfitte consecutive: l’ultima volta che ha ottenuto due successi di fila in Serie A è stata nell’aprile 2019.

La SPAL ha perso tutte le ultime cinque partite casalinghe di Serie A, già striscia record in gare interne per i ferraresi nel massimo campionato.

Tutte le ultime quattro reti casalinghe della SPAL in Serie A sono state messe a segno su calcio da fermo (tre su rigore, una su sviluppi di calci di punizione) – l’ultima marcatura interna degli estensi su azione risale infatti a ottobre 2019, contro il Napoli.

La SPAL è la squadra che ha realizzato meno gol da fuori area in questo campionato (due) – nella scorsa stagione di Serie A nessuna formazione segnò meno del Cagliari (due reti) dalla distanza.

Federico Di Francesco ha segnato la prima delle sue nove reti in Serie A nel settembre 2016 contro il Cagliari. Tuttavia, in entrambe le occasioni in cui il giocatore della SPAL ha trovato la via del gol in questo campionato, la sua squadra ha perso.

L’attaccante della SPAL Andrea Petagna ha realizzato sei gol casalinghi in questo campionato ed è a una sola rete di distanza dal suo record di marcature interne in una singola stagione di Serie A (sette nel 2018/19).

L'attaccante del Cagliari Alberto Paloschi ha disputato 69 gare e realizzato 9 gol in Serie A con la maglia della SPAL.

