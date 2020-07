SPAL-Inter: probabili formazioni e statistiche

La SPAL non vince in Serie A contro l’Inter dal 1962: da allora 12 successi nerazzurri (inclusi tre negli ultimi tre incontri) e tre pareggi.

Probabili formazioni

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Valdifiori, Missiroli, D'Alessandro; Cerri, Petagna. All. Di Biagio

Squalificati: -

Indisponibili: Berisha, Fares, Valoti

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Borja Valero, Brozovic, Young; Lautaro, Sanchez. All. Conte

Squalificati: Godin

Indisponibili: Barella, Sensi

Statistiche Opta

L'Inter è la squadra contro cui la SPAL ha perso più partite in campionato (26), incluse 12 delle ultime 15 (3N).

La SPAL non vince in Serie A contro l’Inter dal 1962: da allora 12 successi nerazzurri (inclusi tre negli ultimi tre incontri) e tre pareggi.

Sono 18 le sfide sul campo della SPAL tra ferraresi e Inter in Serie A: il bilancio si compone di quattro vittorie interne, cinque pareggi e nove successi esterni.

La SPAL non segna più di un gol in casa contro l’Inter dal 1957: da allora 11 partite interne con soli sei reti realizzate in Serie A.

L’Inter ha vinto in una sola delle ultime quattro trasferte di Serie A (1N, 2P), dopo che nelle prime 11 gare fuori casa con Conte in panchina aveva ottenuto nove vittorie e due pareggi.

La SPAL ha subito 56 gol in questo campionato ed è a sole tre reti dal suo record negativo in un intero campionato di Serie A (59, incassate nel 2017/18).

L’Inter ha perso 20 punti da posizione di vantaggio in questo campionato; solo una volta ha fatto peggio in una singola stagione di Serie A, nel 1956/57 (21).

Tra le squadre di questo campionato, solo contro la Sampdoria (otto) Andrea Petagna ha disputato più gare rispetto all’Inter (sei) senza trovare la via del gol in Serie A.

Lautaro Martinez, nella gara d’andata contro la SPAL, ha segnato la seconda delle sue due doppiette in Serie A: furono quelli il settimo e l’ottavo gol in questo campionato per l’argentino, che da allora in un girone intero di partite ne ha realizzati solamente quattro.

Il primo gol in Serie A del centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella, è arrivato proprio contro la SPAL nel settembre 2017, con la maglia del Cagliari.

