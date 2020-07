Giallo a Roma riguardo a Zaniolo. Prima non viene convocato perché "infortunato", poi spunta comunque nella lista dei convocati. Già durante la conferenza stampa c'era stato un po' di scetticismo riguardo alla mancata convocazione del classe '99, visto il periodo molto duro passato dallo stesso giocatore all'interno dello spogliatoio della Roma...

Dopo la lite con Gianluca Mancini di settimana scorsa, Nicolò Zaniolo ha "perso molti punti" all'interno dello spogliatoio della Roma. Non a caso, sono subito uscite voci rispetto a una sua eventuale partenza a fine estate, con il Tottenham di Mourinho a “tentarlo”. Al netto dei rumor di mercato, però, lo stesso Fonseca si era detto poco contento dell'atteggiamento mostrato dal classe '99 dentro e fuori dal campo. Si è parlato addirittura di “aggressione” ai danni del giocatore nello spogliatoio, sintomo che a Roma basta poco per perdere il controllo dell'ambiente e della situazione.

Sta di fatto che Paulo Fonseca non l'aveva inizialmente convocato per la trasferta di Ferrara. Ok che la SPAL è già matematicamente retrocessa, ma i giallorossi si devono ancora conquistare un posto per la prossima Europa League. Ma per il tecnico portoghese, Zaniolo era infortunato questo pomeriggio... Perché non credergli, visto che il giocatore aveva già saltato la gara contro l'Inter per un affaticamento muscolare.

Non ce la fa ancora a tornare tra i convocati. Voglio dire però che non è giusto quello che si scrive su Zaniolo. Chi mi conosce sa che dico sempre la verità, come ho fatto già con altri giocatori. Certe notizie non sono vere. Non c’è alcun problema con Zaniolo, se ho detto che ho parlato con lui e che non ci sono problemi vuol dire che è la verità. Quando c’è un problema lo dico. In questo momento lui è veramente infortunato. Non ci sono altri problemi. [Fonseca in conferenza stampa]

Lui è veramente infortunato” e noi ci crediamo... Due ore dopo, nuova lista delle convocazioni. Out Ünder per infortunio, ma c'è Zaniolo. Qualcosa non quadra...

Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo. Oggi, purtroppo, si è fermato Cengiz. Così ho chiesto a Nicolò come stava e se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test che ha dato risposte migliori rispetto a ieri e ho deciso di portarlo. [Fonseca quando è uscita la lista dei convocati]

E chissà che Zaniolo non venga proprio schierato al Paolo Mazza? Difficile sia titolare, ma sarà quanto meno in panchina. Il giallo, però, si infittisce.

