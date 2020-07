SPAL-Torino, Serie A 2019-2020: il gol di Simone Verdi per il momentaneo 0-1 (Getty Images)

Il Torino ottiene il punto utile per garantirsi la salvezza matematica a due giornate dalla fine del campionato. Contro la SPAL è 1-1: dopo un primo tempo privo di emozioni, un meraviglioso sinistro a giro sotto il sette di Verdi, sblocca il match al 57'. Poi i granata calano d'intensità e si fanno recuperare dal destro incrociato di D'Alessandro al minuto 80. La formazione di Di Biagio, che fa esordire alcuni giovani interessanti, pone fine, così, alla lunga serie di (6) sconfitte consecutive. Una magra consolazione nel solco del destino già segnato alla Serie B.

Andrea Belotti, Bartosz Salamon, SPAL-Torino, Serie A 2019-2020, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino

SPAL-TORINO 1-1

SPAL (3-5-2): Thiam Ngagne; Cionek, Vicari, Salamon; Strefezza (85' Horvath), Murgia, Dabo, Missiroli, Fares (58' Iskra); Petagna, Di Francesco (59' D'Alessandro). All.: Di Biagio.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ansaldi, Meïté, Rincon (66' Lukic), Berenguer; Verdi (86' Edera); Zaza, Belotti. All.: Longo.

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo.

Gol: 57' Verdi (T), 80' D'Alessandro (S).

Assist: Rincon (T, 0-1), Dabo (S, 1-1).

Note - Recupero: 3+4. Ammoniti: Cionek, Ansadi, Salamon, Belotti, Rincon.

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

5' - ZAZA AL VOLO SUL TRAVERSONE DI RINCON! Thiam, per non sbagliare, controlla la sfera in due tempi.

24'- GIRATA IN AREA DI ZAZA CHE INCROCIA IL MANCINO! Palla di poco a lato sul suggerimento di Ansaldi!

34' - THIAGO CIONEK! Conclusione potente dalla distanza che termina di poco a lato: buon tentativo per la SPAL!

37' - BELOTTI! Diagonale ben assestato dopo una palla persa da Petagna: palla deviata e che sfiora il palo alla destra di Thiam!

52' - TORINO VICINISSIMO AL VANTAGGIO CON BELOTTI! Dopo un disimpegno di testa di Fares, bomba al volo di Verdi, che dal limite impegna Thiam a una difficilissma respinta all'angolino; sul tap in, tuttavia, il "Gallo" conclude sull'esterno della rete!

57' - GOL DEL TORINO CON VERDI! Rete meravigliosa dell'ex Napoli! Sugli sviluppi di un'azione insistita, Rincon appoggia la sfera a Verdi, che sfodera un sinistro a giro strepitoso destinato a togliere le ragnatele dall'incrocio dei pali: 0-1!

SPAL-Torino, Serie A 2019-2020: il gol di Simone Verdi per il momentaneo 0-1 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

62' - SPLENDIDA VERTICALIZZAZIONE DI BELOTTI PER ZAZA! L'ex Valencia resiste a Cionek e conclude rasoterra, ma Thiam è bravissimo in uscita!

68' - VERDI QUESTA VOLTA CI PROVA COL DESTRO! Conclusione dall'altra parte dell'area rispetto al gol: palla bassa diretta al primo palo e di poco a lato.

80' - GOL DELLA SPAL CON D'ALESSANDRO! Meïté perde malamente palla a metà campo, Dabo la filtra per l'ex Udinese, che incrocia bene il destro rasoterra: palla all'angolino e nulla da fare per Sirigu! E' 1-1!

MVP

Verdi. Gol d'antologia, il suo, che vale la salvezza per il Torino, a due giornate dalla fine di una stagione più che mai difficoltosa. Un mancino a giro sotto l'incrocio che ha lasciato tutti a bocca spalancata.

Fantacalcio

PROMOSSO - Thiam. In sostituzione di Letica, il terzo portiere classe 1998 della SPAL sorprende con una prestazione davvero meritevole. Insuperabile in uscita, compie diversi interventi plastici strappa applausi. Imparabile la traiettoria di Verdi. Dopo le esperienze in prestito con Fano e Viterbese, sembra pronto al grande passo.

BOCCIATO - Meïté. Si lascia distrattamente borseggiare a metà campo in occasione dell'azione che porterà al centro di D'Alessandro.

SPAL-Torino, Serie A 2019-2020: Soualiho Meïté (Torino) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il momento social

