Le pagelle di SPAL-Torino 1-1: super Verdi, bene il giovane portiere Thiam; Meïté distratto

Diamo i voti alla partita del "Paolo Mazza". La perla di Verdi lascia a bocca aperta. Il giovane terzo portiere della SPAL Thiam Ngagne si fa notare nelle uscite e per alcuni interventi plastici rimarchevoli. Meïté perde un pallone "sanguinoso" a metà campo, dando il "la" all'azione del gol di D'Alessandro.

=== SPAL ===

Demba THIAM NGAGNE 7: in sostituzione di Letica, il terzo portiere classe 1998 della SPAL sorprende con una prestazione davvero meritevole. Insuperabile in uscita, compie diversi interventi plastici strappa applausi. Imparabile la traiettoria di Verdi. Dopo le esperienze in prestito con Fano e Viterbese, sembra pronto al grande passo.

Thiago CIONEK 6: becca un giallo evitabile dopo 18', poi però si sbatte moltissimo, sia in marcatura che in proiezione offensiva..

Francesco VICARI 6,5: contrasta di buona lena Zaza, riuscendo a contenerlo piuttosto bene.

Bartosz SALAMON 6: prestazione difensiva senza fronzoli. Sufficienza meritata.

Gabriel STREFEZZA 6: sulla destra si sacrifica molto, come sempre. Il brasiliano dà tutto, per la verità, prima di lasciare spazio nel finale al giovane Horvath.

Dall'85' Krisztofer Horvath: sv.

Alessando MURGIA 5,5: poca vèrve a metà campo. E in entrambe le fasi.

Bryan DABO 6,5: filtrante preciso e intelligente per D'Alessandro in occasione del gol dell'1-1.

Simone MISSIROLI 6: tanta corsa e palloni recuperati. Utile sia in proiezione offensiva che in fase di ripiego..

Mohamed FARES 5,5: un po' arrugginito. Poco prima di uscire di scena, sbaglia in un disimpegno favorendo la volée di Verdi e la conseguente respinta di Belotti sull'esterno della rete.

Dal 58' Jakub Iskra 6,5: il terzino polacco della Primavera fa subito un'ottima figura. DI sicuro avrà un ottimo futuro.

Andrea PETAGNA 6: fa sportellate con i centrali difensivi granata. Generoso come sempre.

Federico DI FRANCESCO 5: evanescente là davanti, tocca pochissimi palloni.

Dal 59' Marco D'Alessandro 7: cattiveria agonistica, impegno al massimo e ritorno al gol meritato, con un destro a incrociare imparabile.

Mister Luigi DI BIAGIO 6,5: nonostante il destino già segnato, la sua squadra ha grande dignità e merita di uscire indenne al triplice fischio. Tanti applausi, anche, per le tante occasioni offerte ai giovanissimi della rosa.

=== Torino ===

Salvatore SIRIGU 6: poco impegnato nell'arco dei 90'. Incolpevole sul gol di D'Alessandro.

Armando IZZO 6,5: gara ordinata. Rispetta le marcature e gioca d'esperienza, come si conviene.

Nicolas NKOULOU 5,5: si prende qualche rischio di troppo. Specie quando atterra in area D'Alessandro poco prima del gol della SPAL. Graziato dall'arbitro Abisso.

BREMER 6: chiude gli spazi senza troppi patimenti.

Cristian ANSALDI 6,5: motorino inesauribile sugli esterni. Altra prova di spessore dell'argentino.

Soualiho MEITE 4,5: si lascia distrattamente borseggiare a metà campo in occasione dell'azione che porterà al centro di D'Alessandro.

Tomas RINCON 6,5: torna a brillare nella metà campo del Toro, propiziando numerose azioni da gol. Suo l'appoggio per il magnifico mancino a giro di Verdi al 57'.

Dal 66' Sasa Lukic 5: fatica a trovare la giusta collocazione in campo.

Alex BERENGUER 7: duetta con Verdi, Zaza e Belotti offrendo rapide giocate e palloni preziosi.

Simone VERDI 7,5: gol d'antologia, il suo, che vale la salvezza per il Torino, a due giornate dalla fine di una stagione più che mai difficoltosa. Un mancino a giro sotto l'incrocio che ha lasciato tutti a bocca spalancata.

Dall'86' Simone Edera: sv.

Simone ZAZA 6,5: le prova tutte per andare a segno. La stanchezza sembra tradirlo, ma l'impegno è da standing ovation.

Andrea BELOTTI 6,5: stesso discorso di Zaza. Gli è mancato, davvero, solo il gol.

Mister Moreno LONGO 6,5: missione compiuta. Salvezza raggiunta. Gli si deve dare atto di aver compattato l'ambiente in una situazione molto difficile.

