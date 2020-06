Torino-Parma: probabili formazioni e statistiche

Il Torino ha vinto solo due delle ultime 15 sfide contro il Parma nel massimo campionato (4N, 9P), entrambe nella stagione 2014/15, in cui i ducali sono poi retrocessi in Serie B.

Probabili formazioni

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Edera, Belotti, Berenguer. All. Longo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ansaldi, Baselli, Verdi

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Caprari. All. D'Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Inglese

Statistiche Opta

Il Torino ha trovato la rete in nove delle ultime 10 gare di Serie A contro il Parma, dopo che i granata erano rimasti a secco in quattro delle cinque precedenti.

Il Torino ha vinto solo tre delle 15 partite interne di Serie A contro il Parma, registrando cinque sconfitte e sette pareggi.

Il Torino arriva a questa sfida da sei sconfitte di fila in campionato: nella sua storia in Serie A non ha mai perso sette partite consecutive.

Tutte le ultime tre partite del Parma hanno visto un solo gol realizzato (una vittoria e due sconfitte per 1-0) dopo che le precedenti sette avevano registrato almeno due reti.

27 punti finora per il Torino, che non faceva così male dopo 25 partite di un campionato di Serie A dalla stagione 2008/09, quando trovò la retrocessione a fine anno.

Da una parte il Parma non ha ancora trovato il gol su rigore in questa Serie A, dall'altra il Torino è la squadra che ne ha subiti di più dal dischetto finora (sette).

Il Parma è la vittima preferita in Serie A di Lorenzo De Silvestri: il difensore del Torino ha infatti realizzato tre gol contro i crociati nella competizione, con le maglie di Fiorentina e Sampdoria.

Andrea Belotti del Torino ha incontrato cinque volte il Parma in Serie A realizzando una sola rete, nel match più recente. Inoltre, dovesse segnare, diventerebbe l’unico giocatore ad andare in doppia cifra in ciascuna delle ultime cinque stagioni.

Matteo Darmian del Parma ha giocato tre stagioni, collezionando ben 100 presenze in Serie A, con la maglia del Torino, prima di passare al Manchester United nel 2015.

