Torino-Verona: probabili formazioni e statistiche

Ci sono stati quattro pareggi nelle ultime cinque sfide tra Torino e Verona in Serie A, con un successo gialloblù a completare il bilancio.

Probabili formazioni

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. All. Longo

Squalificati: Lukic

Indisponibili: Baselli, Izzo

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Badu, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Salcedo. All. Juric

Squalificati: Amrabat

Indisponibili: Adjapong, Bocchetti, Danzi, Dawidowicz, Kumbulla, Pazzini

Statistiche Opta

Il Torino è la squadra contro cui il Verona ha pareggiato più partite in Serie A (21).

Sono 25 le sfide in casa del Torino tra queste due squadre in Serie A: il bilancio si compone di 10 vittorie interne, 12 pareggi e tre successi esterni (l’ultimo dei quali per 1-0 nel settembre 2014).

Il Torino ha vinto solamente una delle ultime nove partite casalinghe contro il Verona in Serie A, con sei pareggi e due successi veneti a completare il parziale.

Nessuna squadra ha pareggiato più partite del Verona in questa Serie A (12, come la Fiorentina).

Il Torino ha incassato 19 sconfitte in questo campionato: soltanto SPAL (25) e Brescia (22) hanno fatto peggio – i granata hanno ottenuto più sconfitte in 34 partite di Serie A solamente nel 2002/03 quando toccarono quota 21.

Nessuna squadra ha subito meno gol del Verona nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato (sette).

L’unica doppietta del giocatore del Torino Cristian Ansaldi è arrivata contro il Verona nella gara di andata.

Matteo Pessina è il primo centrocampista del Verona con almeno sette reti in una singola stagione di Serie A da Jorginho nel 2013/14.

Il centrocampista del Verona Valerio Verre ha fatto il suo esordio di Serie A nell'agosto 2012 proprio con il Torino – il suo unico gol contro i granata è arrivato nella gara di andata.

