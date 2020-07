Udinese-Genoa: probabili formazioni e statistiche

L'Udinese ha vinto cinque delle ultime sei sfide di Serie A contro il Genoa (1N), tenendo la porta inviolata in ben quattro di queste occasioni.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Nestorovski, Okaka. All. Gotti

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Mandragora, Prodl, Lasagna

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Cassata, Lerager, Sturaro, Barreca; Iago Falque, Pinamonti. All. Nicola

Squalificati: Schone

Indisponibili: Criscito, Radovanovic, Ankersen

Statistiche Opta

Sono 51 le sfide tra Udinese e Genoa in Serie A: per i bianconeri 19 successi, 15 pareggi e 17 sconfitte.

L’Udinese ha vinto la sfida di ritorno contro il Genoa in tutti gli ultimi tre campionati di Serie A, parziale in cui non ha subito alcun gol.

L'Udinese ha vinto le ultime tre sfide interne di Serie A contro il Genoa: solamente una volta è arrivata a quattro consecutive contro i liguri nella competizione (negli anni '50).

L'Udinese ha registrato due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro gare interne di Serie A; non manca il successo per cinque partite interne consecutive nella competizione dal novembre 2018.

Il Genoa è imbattuto da cinque trasferte di Serie A (2V, 3N) e non resta senza sconfitte esterne per più gare consecutive dal novembre 2014, sotto Gian Piero Gasperini.

L'Udinese è con il Napoli una delle due squadre di questo campionato a non aver ancora guadagnato punti una volta sotto nel punteggio in casa.

Davide Nicola ha affrontato cinque volte l'Udinese in Serie A: per l'attuale allenatore del Genoa un successo e quattro sconfitte.

Il Genoa è la vittima preferita in Serie A per il centrocampista dell'Udinese Rodrigo de Paul: per lui quattro gol in sette partite.

Il difensore del Genoa Cristián Zapata ha giocato 168 partite e segnato cinque gol in Serie A con la maglia dell'Udinese, tra il 2005 e il 2011.

