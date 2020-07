Udinese-Lazio: probabili formazioni e statistiche

L'Udinese ha affrontato la Lazio 81 volte in Serie A: bilancio composto da 24 successi friulani, 19 pareggi e 38 vittorie biancocelesti.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; Troost Ekong, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Walace, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mandragora, Prodl

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi

Squalificati: Patric

Indisponibili: Correa, Lulic, Marusic, Leiva

Statistiche Opta

L’Udinese ha perso tutte le ultime sette partite di Serie A contro la Lazio (segnando solo due gol): questa è la striscia di sconfitte aperta più lunga per i bianconeri.

Dopo una serie di tre successi interni consecutivi, l’Udinese ha perso ben cinque delle ultime sei sfide casalinghe contro la Lazio in Serie A (1N).

L’Udinese ha vinto solo due volte nelle ultime 13 giornate di campionato (5N, 6P): in questo periodo solo il Brescia in Serie A ha vinto meno gare (una) e solo Brescia, Torino e SPAL (sette ciascuna) hanno ottenuto meno punti.

La Lazio ha perso le ultime tre partite di Serie A, l’ultima volta in cui i biancocelesti hanno ottenuto una striscia più lunga di sconfitte consecutive in campionato è stata nel maggio 2009, con Delio Rossi in panchina (quattro).

La media punti della Lazio in questa Serie A prima del lockdown era di 2.4 a incontro, dalla ripresa dei campionati è scesa a 1.0 a gara.

La Lazio è una delle due squadre, insieme all’Atalanta, che vanta già due giocatori che hanno preso parte ad almeno 20 gol in questa Serie A (Luis Alberto e Ciro Immobile).

L’Udinese è l’unica squadra di Serie A contro cui l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi conta più di cinque partite con una percentuale di successi del 100%.

Da quando veste la maglia della Lazio Ciro Immobile ha segnato sei gol contro l’Udinese in Serie A; ha realizzato più reti solo contro SPAL (nove) e Sampdoria (10).

Il primo gol del centrocampista della Lazio Manuel Lazzari in Serie A è arrivato proprio contro l'Udinese nel mese di agosto 2017, con la maglia della SPAL.

