Finisce in pareggio la sfida del Bentegodi. Il colombiano porta avanti i bergamaschi, ma Pessina (che é a Verona in prestito dalla Dea) pareggia. Juventus a meno 6, agganciata momentaneamente l'Inter

Il Verona si conferma solidissimo e, come giá fatto con Juventus (battuta) e Inter (bloccata sul 2-2), ferma anche la corsa dell'Atalanta. La Dea ha vissuto una giornata normale e lenta al Bentegodi e, molto piú appannata rispetto ad altre esibizioni, ha dovuto subire la rimonta dell'Hellas e la rete proprio di Pessina, in prestito agli scaligeri ma di proprietá dei bergamaschi. Una gara comunque viva ed equilibrata, nella quale la banda di Gasperini ha provato a centrare i tre punti, ma non é riuscita ad esprimersi come al suo solito. Il sogno Scudetto si spegne qui, la qualificazione alla Champions é vicinissima.

Il tabellino di Verona-Atalanta 1-1

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter (Dall'82' Lovato), Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic (Dal 73' Dimarco); Pessina, Zaccagni (Dal 46' Borini); Salcedo (Dal 73' Di Carmine). All.: Paro (Juric squalificato)

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino (Dal 69' Caldara); Hateboer, Pasalic, Freuler (Dal 79' De Roon), Gosens (Dal 69' Castagne); Malinovskyi (Dal 79' Muriel), Gomez, Zapata. All.: Gasperini

Arbitro: Rosario Abisso (Palermo)

Gol: 50' Zapata (A), 59' Pessina (V)

Assist: nessuno

Ammoniti: Amrabat, Hateboer, Pessina, Toloi

Verona-Atalanta, il gol di Zapata Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

13' - SILVESTRI! Malinovskyi pregevole per Zapata, tacco per PASALIC che col mancino calcia tutto solo. Gran parata del portiere del Verona.

21' - GOLLINI! Molto reattivo sul tiro-cross potente di FARAONI da destra. Alza in corner.

42' - ZAPATA! Gomez dentro per il colombiano, che si gira bene e calcia col mancino. SILVESTRI respinge come puó.

50' - GOL! 0-1 Atalanta! Errore clamoroso di Gunter, che sbaglia in impostazione, ZAPATA gli ruba palla, si invola e col mancino insacca.

59' - PESSINA! GOL! 1-1 Verona! Tiro di Rrahmani, respinge Gollini, arriva sul tap-in Pessina e insacca.

63' - Due volte molto bene SILVESTRI. Gomez da fuori, respinge il numero 1 del Verona, poi Zapata, salva con i piedi ancora Silvestri.

91' - Cross di GOMEZ, tocca PASALIC col destro. Palla fuori di un soffio. Che chance!

Il migliore

Amir RRAHMANI - Il Toloi del Verona. Nel senso che é sempre il difensore che si stacca e accompagna l'azione offensiva. Da una sua azione nasce il pareggio, dietro non sbaglia nulla.

Il peggiore

Koray GUNTER - Con Zapata é una lotta fisica continua. Non demerita nel primo tempo, ma nel secondo commettere l'errore clamoroso che regala il vantaggio all'Atalanta. Distrazione fatale.

La statistica chiave

L'Atalanta ha eguagliato il suo record di partite consecutive senza sconfitta in una singola stagione di Serie A (14, come nella stagione 1988/89) - Opta

