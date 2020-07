L'Inter non riesce ad avere la meglio dell'Hellas Verona al Bentegodi e resta ancorata al quarto posto, superata dall'Atalanta. Al gol-lampo di Lazovic, risponde Candreva con un gol e un'autorete (di Dimarco) propiziata a inizio ripresa. Quando tutto sembrava incanalato verso il ritorno alla vittoria dei nerazzurri, all'86' arriva il definitivo 2-2 di Miguel Veloso.

L'Inter non riesce ad avere la meglio dell'Hellas Verona al Bentegodi e resta ancorata al quarto posto, superata dall'Atalanta. Al gol-lampo di Lazovic, risponde Candreva con un gol e un'autorete (di Dimarco) propiziata a inizio ripresa. Quando tutto sembrava incanalato verso il ritorno alla vittoria dei nerazzurri, all'86' arriva il definitivo 2-2 di Miguel Veloso. Ennesima prestazione di livello della squadra di Juric, sempre più sorprendente. Inter che deve seguitare a lavorare sui blackout che, in questo periodo, stanno costando veramente caro.

Il tabellino

HELLAS VERONA-INTER 2-2

Hellas Verona (3-5-1-1): Silvestri; Rrahmani, Günter, Kumbulla (84' Empereur); Faraoni, Amrabat, Veloso, Dimarco (66' Adjapong); Lazovic (84' Verre), Pessina; Stepinski (54' Di Carmine). All.: Juric.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Srkiniar, de Vrij, Godin; Candreva, Brozovic (70' Vecino), Gagliardini, Young; Borja Valero (88' Eriksen); Lukaku (77' Lautaro Martinez), Alexis Sanchez. All.: Conte.

Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia.

Gol: 2' Lazovic (HV), 49' Candreva (I), 55' aut. Dimarco (I), 86' Veloso (HV).

Assist: Dimarco (HV, 1-0), Rrahmani (HV, 2-2).

Note - Recupero: 2+6. Ammoniti: Dimarco, Günter, Amrabat, Borja Valero.

La cronaca della partita in 13 momenti chiave

2' - GOL DEL VERONA CON LAZOVIC! L'ex Genoa se ne va sulla sinistra sulla verticalizzazione di Dimarco, guadagna fondo campo, fa secco Skriniar e anche Handanovic in uscita: 1-0!

6' - COLPO DI TESTA DI CANDREVA SU CROSS DI GAGLIARDINI! Palla di poco a lato con Borja Valero che, per poco, non riesce a deviare sottoporta.

19' - PALO CLAMOROSO DI MIGUEL VELOSO! Finta e bordata dalla distanza: legno pieno per il portoghese e Verona vicinissimo al raddoppio!

20' - VOLEE MANCINA DI MEZZO ESTERNO DI DIMARCO! Palla che esce sfiorando il palo: coordinazione perfetta sulla palla scodellata da Veloso!

31' - PUNIZIONE INSIDIOSA DI SANCHEZ! Silvestri smanaccia il pallone alto sopra la traversa.

31' - DESTRO DI BROZOVIC DA FUORI AREA! Conclusione in girata con palla di poco a lato.

43' - CROSS DALLA SINISTRA DI VELOSO! Faraoni manca di pochissimo la devizione sottoporta: ancora Hellas!

49' - GOL DELL'INTER CON CANDREVA! Godin appoggia in area per Lukaku, che si gira all'altezza del dischetto e colpisce in pieno il palo: sulla ribattuta arriva Candreva che insacca: 1-1!

55' - 1-2 INTER CON L'AUTORETE DI DIMARCO! Gagliardini in profondità per Candreva, che dalla destra conclude a rete con la deviazione di petto del numero 23 gialloblù! Gara ribaltata al Bentegodi!

57' - FARAONI SOTTOPORTA! Uno dei tanti ex di turno si mangia un gol già fatto!

81' - LAUTARO MARTINEZ! Subentrato a Lukaku, il "Toro" lascia Kumbulla sul posto e scatta verso la porta del Verona: il rasoterra dell'argentino viene respinto da Silvestri!

86' - GOL DEL VERONA CON MIGUEL VELOSO! Rrahmani entra in area e appoggia dietro per Migel Veloso, che col sinistro sfonda la rete: nulla da fare per Handanovic, è 2-2!

90' - DI CARMINE PERICOLOSISSIMO! Tiro-cross che, per poco, non beffa Handanovic: palla che sfiora l'incrocio dei pali!

Il migliore

Veloso. Orchestra l'intera fase offensiva scligera, colpisce un palo interno sull'1-0 e, a 4' dal 90', firma con una bordata delle sue il definitivo 2-2.

Il peggiore

Skriniar. Colto in fallo dopo meno di 2' dal dribbling di Lazovic, entra in partita a scoppio ritardato.

