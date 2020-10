Terza goleada consecutiva dell'Atalanta, che per la prima volta nella sua storia, vince le prime 3 partite di Serie A. Cagliari travolto 5-2 con gli acuti di Muriel, Gomez, Pasalic, Zapata e Lammers. A nulla valgono le reti sarde del neoarrivato Godin e di João Pedro. Tredici reti in tre partite per la band di Gasperini, in testa alla classifica a quota 9, a punteggio pieno.