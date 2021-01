Atalanta-Lazio, sfida valida per la ventesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo domenica 31 gennaio con fischio d'inizio alle ore 15. La squadra di Gasperini affronta quella di Simone Inzaghi. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: tutti gli acquisti e le cessioni di gennaio 4 ORE FA

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Ruggeri; Pessina; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

Squalificati: Gosens

Indisponibili: Hateboer, Pasalic

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Luiz Felipe, Cataldi

Statistiche Opta

L’Atalanta è imbattuta da sette gare di Serie A contro la Lazio (4V, 3N) e in particolare ha vinto quattro delle cinque più recenti.

Le ultime quattro sfide tra Atalanta e Lazio in Serie A hanno visto una media di cinque gol a partita (20 reti complessive).

La Lazio è la squadra contro cui l’Atalanta ha vinto più volte in Serie A: 36, 22 delle quali in incontri casalinghi.

La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro gare di campionato: l’ultima volta che ha fatto meglio è stata nel gennaio 2020, con lo storico filotto di 11 successi consecutivi.

L’Atalanta è l’unica squadra imbattuta in Serie A da inizio dicembre (6V, 4N).

Solo l’Inter (42) ha più punti di Lazio (36) e Atalanta (34) in una classifica di questa Serie A che considera solo i secondi tempi.

L’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel è il giocatore che ha preso parte a più gol in seguito a movimenti palla al piede in questa Serie A, sei: cinque reti e un assist.

Luis Muriel dell’Atalanta è il giocatore che ha segnato più gol in questa Serie A rispetto a quanto creato in termini di Expected Goals (+4.4: 11 reti a fronte di 6.6 xG); lo seguono in questa classifica Ciro Immobile (+4.3) e Luis Alberto (+3.5) della Lazio.

I quattro gol di Sergej Milinkovic-Savic hanno portato alla Lazio sette punti in classifica in questa Serie A, solo tre giocatori hanno fatto guadagnare più punti alla propria squadra con le reti segnate nel torneo in corso (Ibrahimovic, Immobile e Lukaku), ma ognuno di loro ha segnato almeno otto reti più del giocatore serbo.

La prossima sarà la 350ª gara per Lucas Leiva della Lazio nei cinque maggiori campionati europei: sarà il primo tra i centrocampisti e gli attaccanti brasiliani a tagliare questo traguardo negli anni 2000.

Fantacalcio: i consigli per la 20a giornata di Serie A

Coppa Italia Gasperini: "Mercato? Dobbiamo recuperare Pasalic e Hateboer" 10 ORE FA