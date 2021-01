Atalanta-Parma, sfida valida per la sedicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo mercoledì 6 gennaio con fischio d'inizio alle ore 15. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Muriel, D. Zapata. All. Gasperini

Squalificati: Romero

Indisponibili: Pasalic

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Valenti, B. Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Brunetta; Karamoh, Cornelius. All. Liverani

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gervinho, Grassi, Nicolussi Caviglia, Osorio, Kucka, Iacoponi

Statistiche Opta

L'Atalanta ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Parma, realizzando 13 gol (3.3 di media a match) e incassandone solamente due.

Solo una sconfitta nelle ultime 12 gare interne di Serie A per l’Atalanta contro il Parma: 0-4 nel febbraio 2014 (8V, 3N) - l’ultimo gol dei crociati in casa della Dea porta la firma di Ezequiel Schelotto proprio in quel successo emiliano.

L’Atalanta ha segnato almeno tre gol in tutte le ultime tre gare casalinghe in Serie A e nella sua storia ha fatto meglio solo in un’occasione, nel 1951 (quattro).

Il Parma ha vinto solo una delle prime sette trasferte stagionali di Serie A per la prima volta dal 2014/15 (anno della retrocessione), stagione in cui perse anche l'ottava gara esterna.

Il Parma è la squadra che per più incontri di questo campionato non ha trovato la via del gol (sette).

L’Atalanta ha il miglior rapporto tra tocchi totali e tocchi in area avversaria in questa Serie A (uno ogni 23.5 è dentro l’area di rigore avversaria).

Il Parma è la squadra che ha subito più gol su cross dalle fasce in questo campionato (otto) – tuttavia solo una delle ultime 27 marcature dell’Atalanta nella competizione è stata segnata su questa situazione di gioco.

L’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel è il giocatore con la miglior media gol con un singolo allenatore in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: una rete ogni 63 minuti con Gian Piero Gasperini (min. 270 minuti).

Tutte le ultime cinque reti in Serie A di Duván Zapata sono state segnate in casa: solo Romelu Lukaku (otto) e Andrea Belotti (sette) hanno realizzato più reti in incontri casalinghi dell’attaccante dell’Atalanta nel torneo in corso.

Andreas Cornelius del Parma ha giocato la sua prima stagione in Serie A con l’Atalanta: 23 presenze e tre reti nel 2017/18. Nel torneo in corso è il giocatore che ha effettuato più tiri senza segnare (13).

