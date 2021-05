Probabili formazioni

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Caprari, Insigne; Lapadula. All. Inzaghi

Squalificati: Caldirola

Indisponibili: Foulon, Iago Falque, Moncini, Sau

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Magallan; Pereira, Messias, Cigarini, Benali, Molina; Ounas, Simy. All. Cosmi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Reca

Statistiche Opta

Nelle ultime 10 sfide di Serie A tra due squadre neopromosse, la squadra di casa ha perso soltanto in un'occasione (Benevento-Spezia 0-3): completano otto successi per la formazione ospitante e un pareggio.

Nessuna delle sette sfide tra Benevento e Crotone giocate tra Serie A e Serie B è terminata in pareggio: quattro successi calabresi contro i tre dei campani.

Nel girone di ritorno di questo campionato il Benevento è la squadra che ha segnato meno gol (solo 15) e una delle due che ha vinto meno partite (una, come il Parma).

L'ultimo successo interno del Benevento risale allo scorso dicembre, contro il Genoa; da allora, i giallorossi hanno raccolto solo quattro punti in 11 gare giocate al Vigorito (4N, 7P).

Il Crotone ha vinto l’ultima gara di Serie A contro il Verona e potrebbe registrare due successi consecutivi nella competizione per la prima volta da aprile 2018.

Il Crotone ha subito almeno due gol in tutte le ultime 12 trasferte di Serie A; l'ultima squadra a registrare una striscia esterna più lunga è stata l'Udinese nel 1962 (13).

Il Benevento resta l’unica squadra di questo campionato a non aver segnato alcun gol nei minuti di recupero e al tempo stesso è quella che ne ha incassati di più nei primi 30 minuti di gioco (28).

Il Crotone ha subito 91 gol in questo campionato : eguagliando il record negativo per reti al passivo in una singola stagione in Serie A, al pari del Casale nel 1933/34.

Il primo gol di Nicolas Viola in Serie A è stato realizzato contro il Crotone nel febbraio 2018 con il Benevento allo stadio Vigorito – in quel successo dei campani per 3-2 sui calabresi il classe ’89 fornì anche un assist.

Simy del Crotone è il giocatore che ha segnato più marcature multiple nel corso del 2021 in Serie A (cinque), la prima di queste doppiette è arrivata contro il Benevento lo scorso gennaio.

