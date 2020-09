Le pagelle del Benevento

Lorenzo MONTIPO' 5 - Il suo rinvio sbagliato che da il via al 3-0 di Lukaku è pesantissimo perché taglia le gambe al Benevento. Negli altri gol dell'Inter può poco.

Christian MAGGIO 5,5 - Prova ad arginare con l'esperienza gli attacchi nerazzurri, ma questa Inter è troppo anche per un veterano come lui. (Dal 46' Daam FOULON 6 - Entra sulla sinistra e sfrutta le pause fisiologiche di Hakimi per qualche sgroppata interessante. Quando il marocchino mette il turbo c'è poco da fare).

Kamil GLIK 5 - L'Inter non dà punti di riferimento e lui insegue a vuoto gli avversari. Quando c'è da usare il fisico fa il suo, ma stecca.

Luca CALDIROLA 5 - Un po' troppo irruento e spesso impreciso in impostazione. Passo indietro rispetto alla prova con la Sampdoria, ma l'avversario era ovviamente di un altro livello.

Federico BARBA 6,5 - La sua uscita dal campo per infortunio è un peccato per il Benevento. Fino a quel momento il migliore dei suoi: più volte provvidenziale in chiusura. (Dal 37' Gaetano LETIZIA 5 - Si addormenta sul gol di Hakimi stoppando il pallone a un metro dalla sua porta lasciata vuota dall'uscita di Montipò: errore imperdonabile anche in una scuola calcio. Cresce nella ripresa).

Artur IONITA 5,5 - Prova a proporsi con una buona costanza ed è una cosa da sottolineare. Il problema è che non incide.

Pasquale SCHIATTARELLA 6 - In impostazione è spesso impreciso, ma in mezzo al campo è l'ultimo a mollare. Ci mette l'agonismo necessario per provare a reggere l'urto.

Bryan DABO 5 - Partita complicata. Il suo compito è fare filtro, ma i movimenti del centrocampo nerazzurro lo disordientano. (Dal 70' Perparim HETEMAJ 6 - Entra con la partita addormentata e riesce a creare qualche situazione interessante).

Roberto INSIGNE 5 - Non riesce a incidere. Ha una buona occasione in avvio ma calcia sul fondo su palla persa da Sensi, per il resto non si fa vedere. (Dal 46' Alessandro TUIA 5,5 - Fa e disfa. Ci prova ed è da apprezzare, ma non riesce a essere continuo).

Gianluca CAPRARI 6,5 - Doppietta di spessore. Il primo gol nasce da un regalo di Handanovic ma è comunque di pregevole fattura, nella rirpesa è freddo da pochi passi.

Marco SAU 4,5 - Ci si aspetta di più. Un giocatore come lui deve essere il faro del Benevento ma non si vede. Prestazione tangenziale rispetto alla partita.

Gabriele MONCINI 6 - Lotta con la difesa dell'Inter e nella ripresa sfiora il gol scheggiando il palo su un'azione che parte da un suo recupero. Buona prestazione. (Dal 63' Gianluca LAPADULA 4,5 - Si divora un gol a tu per tu con Handanovic. Occasione sprecata soprattutto per se stesso).

All. Filippo INZAGHI 5,5 - Si poteva fare poco contro questa Inter. La pressione iniziale è ordinata, le reazioni dei suoi sono un ottimo segnale.

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6 - Si guadagna la sufficienza con la parata su Lapadula nel secondo tempo, ma l'errore in uscita da cui nasce il gol di Caprari è imperdonabile. Se l'Inter vuole raggiungere traguardi importanti deve ridurre queste distrazioni.

Milan SKRINIAR 6 - Viene rimesso nella mischia dopo le voci di mercato e dimostra di essere poco a suo agio nel ruolo. Con la sua irruenza comunque se la cava.

Stefan DE VRIJ 6,5 - Solita prestazione autorevole al centro della difesa. Rientra dopo la squalifica e dimostra ancora una volta di essere fondamentale per la retroguardia nerazzurra.

Aleksandar KOLAROV 6 - Parte benissimo con la sventagliata che da il via al gol di Lukaku. In impotazione è una risorsa, ma traballa un po' sugli attacchi avversari.

Achraf HAKIMI 8 - Devastante. Imprendibile dal primo minuto, in cui manda in porta Lukaku dopo uno scatto bruciante come contro la Fiorentina. Quale adattamento? Il marocchino è già un fattore nell'Inter di Conte. Il bottino in Serie A è già di un gol e due assist.

Arturo VIDAL 7 - Intercetta tutto quello che c'è da intercettare e trova anche qualche ottimo spunto in fase offensiva: maiuscolo esordio da titolare. Esce per un problema alla coscia destra. (Dal 52' Nicolò BARELLA 6,5 - Entra con la tigna di sempre. Che lusso averlo in panchina...)

Roberto GAGLIARDINI 6,5 - Gioca in modo semplice e pulito, con qualche imprecisione in impostazione difficile da eliminare. Segna un gran gol, fornisce l'assist a Lukaku e colpisce la traversa: fa comunque sempre il suo con professionalità. (Dal 81' Christian ERIKSEN 6,5 - Quella traversa grida un po' vendetta: giocata da fenomeno, sarebbe stato un buon modo per scrollarsi di dosso un po' di tensione).

Ashley YOUNG 7 - Insieme ad Hakimi è il fattore del primo tempo: le sue discese sono un rebus irrisolvibile per la difesa del Benevento. Ogni tanto si distrae, ma la prestazione è ottima. (Dal 65' Ivan PERISIC 5,5 - Ha la palla per segnare ma si mangia un gol già fatto. Per il resto propone bene).

Stefano SENSI 6,5 - Intraprendente tra le linee. Sembra il giocatore dell'inizio della passata stagione, anche se ogni tanto manca l'ultimo passaggio per mandare in porta le punte. (Dal 65' Marcelo BROZOVIC 6 - Entra sonnecchiando in una partita addormentata: fa il suo, senza esagerare).

Romelu LUKAKU 7,5 - Il solito Lukaku. Parte con un gol facile facile, fa il solito lavoro sporco prezioso per la squadra e segna la doppietta da pochi passi. Garanzia, sempre e comunque. (Dal 65' Lautaro MARTINEZ 7 - Entra e riesce a segnare alla Lautaro. Dimostrazione di voglia e determinazione)

Alexis SANCHEZ 7,5 - A inizio partita si sacrifica, con il passare dei minuti cresce in maniera esponenziale: giocate di una qualità assoluta. Ottima conferma dopo l'ingresso decisivo con la Fiorentina.

All. Antonio CONTE 7 - Sfrutta bene il materiale che ha a disposizione. Intelligenti le rotazioni in vista della sfida contro la Lazio.

