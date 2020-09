L’Inter ha vinto entrambe le sfide di Serie A contro il Benevento: 2-1 in trasferta nell’ottobre 2017 e 2-0 in casa nel febbraio 2018.

Con il successo contro la Sampdoria, il Benevento ha ottenuto appena un punto in meno di quanti ne aveva raccolti in tutto il girone d’andata nella sua precedente stagione di Serie A (quattro nel 2017/18).

L’Inter ha vinto le ultime due trasferte di campionato senza subire gol – i nerazzurri non ottengono tre clean sheet fuori casa di fila in Serie A da settembre 2013.

L’ultima delle due doppiette di Marcelo Brozovic dell’Inter in Serie A è stata realizzata proprio contro il Benevento nell’ottobre 2017 – in quell’occasione è arrivato anche l’ultimo gol dei nerazzurri su punizione diretta in trasferta in Serie A.