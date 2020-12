Calcio

Bologna, Sinisa Mihajlovic ironico: "Rapporto col gruppo? Ci mandiamo a fan****"

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, alla vigilia della sfida contro lo Spezia risponde in maniera piccata alle domande provocatorie di alcuni cronisti: "Non ci possiamo vedere, non ci parliamo più, ci mandiamo a quel paese tutti i giorni, l'empatia c'è sempre sarò sempre riconoscenti a questi ragazzi. Queste sono domande provocazioni, illazioni da haters".

