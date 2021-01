Bologna e Udinese impattano 2-2 al Dall'Ara. Match equilibrato, con i padroni di casa avanti nel primo tempo per ben due volte e sicuramente meglio messi in campo da parte di Mihajlovic. Nella ripresa però è un'altra partita, grazie soprattutto all'espulsione di Svanberg nei primi minuti. La banda di Gotti alza il ritmo e il baricentro e l'incontro diventa un vero e proprio assedio alla porta difesa dal non perfetto Da Costa. Alla fine il 2-2 meritato arriva nel recupero grazie al diagonale di Arslan deviato da Hickey. Pareggio quindi giusto, con gli emiliani che salgono a quota 17 punti ma che non vincono da una vita. I rossoblu pareggiano per la quinta volta di fila e da sette partite consecutive non portano a casa i tre punti. La classifica comunque sorride e non è pericolosa, ma c'è sicuramente un calo dopo un buon inizio di stagione. Non meglio va all'udinese, che di punti ne ha 15 ma con una partita in meno. Sicuramente oggi si è però visto un passo in avanti rispetto alla scialba prova contro la Juventus.

Tabellino

BOLOGNA: Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz, Dijks (dal 76' Hickey); Schouten (dal 76' Poli), Svanberg; Orsolini (dal 76' Vignato), Soriano, Barrow (dal 69' Calabresi); Palacio (dall'83' Rabbi). All. Mihajlović.

UDINESE: Musso; Becão, Bonifazi, Samir (dal 78' Molina); Stryger Larsen (dal 78' Ouwejan), De Paul, Walace (dal 59' Mandragora), Pereyra, Zeegelar (dal 59' Arslan); Lasagna, Forestieri (dal 33' Nestorovski). All. Gotti.

GOL: Tomiyasu (B), Pereyra (U), Svanberg (B), Arslan (U),

ASSIST: Orsolini (B), Barrow (B),

AMMONITI: Walace (U), Samir (U), Schouten (B), Lasagna (U), Da Costa (B),

ESPULSI: Svanberg (B);

ARBITRO: Ayroldi

La cronaca in 10 momenti chiave

06' CI PROVA PEREYRA: De Paul serve il compagno al limite dell'area, Pereyra se la porta sul sinistro e scarica il tiro dal limite, alto sopra la traversa.

10' DESTRO DI BARROW: Squillo del Bologna con De Paul che perde palla in difesa, Palacio serve Barrow che da posizione defilata tira di destro, facile e centrale.

14' ORSOLINI AL VOLO: Occasione del Bologna con Svanberg che serve in area Orsolini che al volo ci arriva ma la mette alta.

17' BOLOGNA IN VANTAGGIO CON TOMIYASU: Calcio di punizione per il Bologna: Orsolini mette dentro per la testa del giapponese che tutto solo insacca di testa.

33' UDINESE PAREGGIA CON PEREYRA: Nestorovski mette dentro rasoterra per De Paul che tira in porta da centro area, il portiere respinge in malo modo e Pereyra di testa mette dentro.

36' PIAZZATO DI SVANBERG: Stoppa e tira dai 20 metri il giocatore del Bologna, Musso ci arriva con grande sicurezza.

39' BOLOGNA ANCORA AVANTI CON SVANBERG: Palacio inventa sulla fascia, mette in mezzo per Barrow che stoppa di petto e serve sulla corsa Svanberg che di controbalzo la mette dentro.

62' DE PAUL COL DESTRO: Bellissimo tiro da fuori area di Rodrigo, bravo Da Costa in tuffo a mettere in corner.

72' PALO DELL'UDINESE: Diagonale stupendo dal limite di Mandragora che da fermo colo sinistro tira benissimo ma la sfera finisce contro il montante.

90+2 PAREGGIO DELL'UDINESE: Il neo entrato entra in area, prova il diagonale deviato da Hickey che si infila in porta.

La statistica chiave

PAREGGITE: sono ben cinque i pareggi di fila del Bologna. Sette partite consecutive senza vittorie.

MVP

Takehiro TOMIYASU: Trovare un migliore oggi è abbastanza complicato, dato che sono in tanti a giocare bene ma nessuno eccelle veramente. Premiamo il giapponese grazie a una buona prova in fase difensiva, sia da terzino che da centrale nella difesa a cinque. Inoltre segna un bel gol in apertura. Insomma, prova completa e di livello.

Promosso

Rodrigo DE PAUL: Non segna e non fa assist, ma è lui il leader in mezzo al campo. Nella ripresa prende in mano la squadra e crea pericoli a non finire dalle parti di Da Costa.

Bocciato

Kevin LASAGNA: In crisi. Non segna da una vita e non è mai pericoloso. Si fa solo vedere in avanti con tantissimi falli sui difensori avversari.

