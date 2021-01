Bologna-Udinese, sfida valida per la sedicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Dall’Ara di Bologna mercoledì 6 gennaio con fischio d'inizio alle ore 15. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

Calciomercato Tabellone di mercato: tutti gli acquisti e le cessioni di gennaio 8 ORE FA

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: Dominguez

Indisponibili: De Silvestri, Mbaye, Medel, Sansone, Santander, Skorupski

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Pereyra, Zeegelaar; Forestieri, Lasagna. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Deulofeu, Jajalo, Nicolas, Nuytinck, Okaka, Ouwejan, Prodl, Pussetto

Statistiche Opta

L'Udinese ha vinto sette delle ultime 11 sfide di Serie A contro il Bologna (1N, 3P); quella rossoblu è la formazione contro cui i friulani hanno ottenuto più vittorie (sette) nel massimo campionato dal 2014 ad oggi.

L'Udinese non ha subito gol in cinque delle ultime sette trasferte di Serie A contro squadre emiliane, incluse le tre più recenti.

Il Bologna ha registrato quattro pareggi consecutivi in Serie A per la prima volta dall'aprile 2013 con Stefano Pioli in panchina, serie in cui arrivò a cinque.

Il Bologna non ripete lo stesso risultato per due gare di fila da tutte le ultime 17 gare interne di Serie A (pareggio nella più recente contro l'Atalanta).

L’Udinese non ha vinto nessuna delle ultime quattro partite di campionato (2N, 2P), non fa peggio da giugno 2020 (nove).

Gli ultimi sei gol dell’Udinese in Serie A sono stati segnati da sei giocatori differenti (il più recente con Marvin Zeegelaar, contro la Juventus) – l’ultima volta che i friulani hanno messo a segno sette reti consecutive con sette giocatori diversi è stata nel marzo 2019.

Se da una parte, nessuna squadra ha segnato meno gol dell’Udinese (tre) nel corso dei primi 30 minuti di gioco di questa Serie A, dall’altra nessuna ne ha subiti di più del Bologna in questo intervallo di tempo (11).

La prossima sarà la 150ª presenza per Kevin Lasagna in Serie A. Nonostante non sia andato a segno nelle ultime 11 gare da titolare nella competizione, è il giocatore dell’Udinese con più tiri nello specchio nel torneo in corso (otto).

Rodrigo Palacio è andato a segno in entrambe le sfide giocate da titolare contro l’Udinese in Serie A con la maglia del Bologna, anche se i rossoblù hanno raccolto appena un punto nel parziale (1N).

Rodrigo de Paul ha realizzato, su rigore, un gol al Bologna nel massimo campionato; inoltre l'argentino ha servito l'assist per tutte le ultime tre reti dell'Udinese in casa dei Rossoblù in Serie A.

Fantacalcio: i consigli per la 16a giornata di Serie A

Calcio Bellugi: "Io non mollo ma non si può scherzare sul Covid" 14 ORE FA