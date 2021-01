Cagliari-Benevento, sfida valida per la sedicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà alla Sardegna Arena di Cagliari mercoledì 6 gennaio con fischio d'inizio alle ore 12.30. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Tripaldelli; Nainggolan, Marin; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco

Squalificati: Lykogiannis

Indisponibili: Carboni, Faragò, Godin, Luvumbo, Ounas, Rog

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Foulon, Glik, Barba, Barba; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caldirola, Iago Falque, Letizia, Maggio, Viola

Statistiche Opta

Il Cagliari ha vinto entrambe le sfide di Serie A contro il Benevento nella stagione 2017/18, sempre con il punteggio di 2-1.

Il Cagliari ha vinto soltanto una delle ultime otto gare di Serie A contro squadre neopromosse (4-2 vs Crotone ad ottobre) - completano il parziale cinque pareggi e due sconfitte.

Il Cagliari è, con lo Spezia, una delle due squadre che attendono la vittoria da più partite in Serie A, tra quelle attualmente nella competizione: otto (parziale in cui ha ottenuto quattro pareggi e quattro sconfitte).

Il Cagliari ha perso le ultime due partite di campionato e l’ultima volta che ha fatto peggio con un singolo tecnico è stata nel marzo 2020 (tre), in una serie negativa in cui fu esonerato Rolando Maran.

Il 75% dei successi in trasferta del Benevento in Serie A sono arrivati sotto la gestione di Filippo Inzaghi (tre su quattro), nonostante sia sceso in panchina solo nel 27% delle gare esterne dei campani nella competizione.

Dopo il successo per 2-0 contro l'Udinese alla 14ª giornata, il Benevento potrebbe vincere due trasferte consecutive per la prima volta in Serie A.

Il Benevento è la squadra che nella prima mezzora di gioco segna meno gol (tre, al pari dell’Udinese) e ne subisce di più (11, al pari del Bologna) nella Serie A 2020/21.

Il Benevento è la squadra che ha segnato più gol da fuori area in rapporto alle reti totali in questo campionato: cinque su 17, il 29% - dall’altra parte il Cagliari è la formazione che ha incassato più reti dalla distanza nel torneo in corso (sette).

L’attaccante del Cagliari João Pedro può andare in doppia cifra per la seconda volta in un singolo campionato di Serie A (dopo le 18 reti dello scorso torneo) – attualmente è a quota nove gol, uno in meno rispetto alla scorsa stagione allo stesso punto della competizione.

Il Cagliari è la squadra contro cui l’attaccante del Benevento Gianluca Lapadula ha preso parte a più gol in Serie A: quattro (tre reti, un assist) in cinque precedenti.

