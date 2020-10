CAGLIARI

Alessio CRAGNO 6,5 - Incolpevole sui gol del Crotone, si fa apprezzare soprattutto per una super parata su Simy sul 3-2 e per le sue uscite sempre precise.

Gabriele ZAPPA 6,5 - Non parte benissimo perché dalla sua parte Reca lo mette in difficoltà. Cresce alla distanza, suo l'assist per l'incornata di Sottil.

dall'88' Paolo FARAGÒ s.v. - Entra nel finale, non giudicabile.

Sebastian WALUKIEWICZ 5,5 - Simy lo mette a dura prova e lui non sempre esce vincitore dai duelli con l'attaccante del Crotone. Non la sua migliore partita.

Diego GODIN 5 - Bruciato da Messias in occasione dello 0-1, beffato anche da Simy nella ripresa (poi ci pensa Cragno a evitare il peggio). Meglio in fase di impostazione, parte dal suo piedi l'azione del 2-1.

Charalampos LYKOGIANNIS 7 - Spettacolare la sua punizione che vale l'1-1, un sinistro a giro sotto l'incrocio per il suo primo gol in A. Anche in fase difensiva non commette grosse sbavature.

Razvan MARIN 6,5 - Nel primo tempo è tra i più brillanti dei suoi. Prende in mano le redini del centrocampo e distribuisce palloni con intelligenza. Nella ripresa abbassa il ritmo anche perché stanco.

dall'88' Christian OLIVA s.v. - In campo per pochi minuti, non giudicabile.

Marko ROG 6 - Sufficienza stiracchiata perché non sempre convince nella gestione dei palloni. Si prende un rischio pazzesco nella ripresa con un alleggerimento superficiale nella propria area.

Nahitan NANDEZ 7 - Prestazione top del centrocampista, sempre il primo ad arrivare sul pallone. Rubargli il pallone e vincere contrasti contro d lui è davvero dura. Pedina fondamentale.

JOAO PEDRO 7,5 - Assist illuminante per il gol di Simeone e gol di rapina per il definitivo 4-2. Altra giornata da incorniciare per lui, sempre più leader e trascinatore.

Riccardo SOTTIL 7 - Festeggia il primo gol in Serie A con una bella incornata, poi si rende utile anche in fase di copertura dando sempre una mano al compagno in difficoltà. Corsa e cervello, ottima prova.

dal 74' Adam OUNAS 6 - Entra bene in partita e dà fastidio alla difesa del Crotone con un paio di buone iniziative.

Giovanni SIMEONE 7 - Freddo a sfruttare il cioccolatino offertogli da Joao Pedro e a trafiggere Cordaz per il gol del provvisorio 2-1. Nella ripresa sfiora un gol capolavoro dopo un numero su Luperto ma non inquadra lo specchio. In grande spolvero.

dall'81' Leonardo PAVOLETTI 6 - Propizia il gol di Joao Pedro con un gran colpo di testa (la sua specialità) non trattenuta da Cordaz.

All.: Eusebio DI FRANCESCO 7 - Il suo Cagliari è una squadra sensata, che sa quel che vuole e non rinuncia mai a creare gioco. Difesa da registrare, ma con gli uomini a disposizione l'ex tecnico di Roma e Sassuolo può davvero guardare al futuro con serenità.

CROTONE

Alex CORDAZ 5,5 - Sui primi 3 gol del Cagliari non può fare molto, non impeccabile la sua respinta in occasione del poker di Joao Pedro.

Lisandro MAGALLAN 5 - In difficoltà di fronte alle sfuriate offensive del Cagliari, rimedia anche un cartellino giallo che lo condiziona nella parte finale del match.

Vladimir GOLEMIC 5 - Prova a fare argine ma senza successo: troppo debole l'opposizione a Simeone e Joao Pedro.

Sebastiano LUPERTO 5,5 - Parte con un buon piglio mostrando una certa sicurezza negli interventi: il suo rendimento cala decisamente nel secondo tempo.

Pedro PEREIRA 5,5 - Qualche buona giocata, ma anche troppe pause. A volte sembra sparire dal match.

dal 77' Giovanni CROCIATA 5,5 - Entra nel momento più difficile del match e non riesce a dare il suo contrbibuto a metà campo.

Ahmad BENALI 6 - Primo tempo molto positivo, va comprensibilmente in difficoltà dopo l'espulsione di Cigarini perché si ritrova spesso in inferiorità numerica in mezzo.

Luca CIGARINI 4 - Già ammonito, entra in maniera scomposta su Joao Pedro in una zona non pericolosa del campo. Ingenuità non da lui: il suo cartellino rosso segna la condanna del Crotone.

Salvatore MOLINA 7 - Prestazione di sostanza, impreziosita dallo splendido gol del momentaneo 2-2: un destro al volo dal limite dell'area di rara bellezza.

dal 61' Milos VULIC 5,5 - Qualche buona intuizione ma a conti fatti combina troppo poco.

Arkadiusz RECA 6 - Nel primo tempo è una furia sulla sinistra: suo l'assist per il gol di Messias. Col passare dei minuti Zappa gli prende le misure e tocca spesso a lui ripiegare per contenerlo.

dal 61' Andrea RISPOLI 5 - Ha sul sinistro la palla del 3-3 ma la spreca malamente con un tiraccio sull'esterno della rete.

Junior MESSIAS 6,5 - Gran gol, tante giocate e personalità da vendere. Deve imparare a limitare i ghirigori, ma è un giocatore importantissimo per questa squadra.

SIMY 6 - Un pericolo pubblico per la difesa del Cagliari non appena entra in posseso del pallone. Gli manca solo la cosa più importante: il gol. Paga un po' di imprecisione e un Cragno molto reattivo. Da matita blu un mancato controllo tutto solo davanti alla porta.

dall'89' Emmanuel RIVIERE s.v. - Gioca solo gli ultimi scampoli di partita.

All.: Giovanni STROPPA 6 - Il Crotone gioca un calcio propositivo senza speculare mai sul risultato. Certo, deve registrare la difesa altrimenti la salvezza sarà una chimera.

