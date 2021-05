Probabili formazioni

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Calabresi, Rog, Walukiewicz

GENOA (3-5-2): Paleari; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Strootman, Rovella, Zajc, Cassata; Shomurodov, Destro. All. Ballardini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Badelj, Biraschi, Criscito, Pellegrini, Scamacca, Czyborra

Statistiche Opta

Entrambe le ultime due sfide di campionato tra Cagliari e Genoa sono terminate con un 1-0 a favore della squadra ligure; il Grifone non ha mai ottenuto tre successi consecutivi in Serie A contro questa avversaria.

Il Cagliari ha vinto sei delle ultime otto gare interne in Serie A contro il Genoa (1N, 1P); quella ligure è la squadra contro cui i sardi hanno ottenuto più successi casalinghi nella competizione dalla stagione 2011/12 a oggi.

Il Cagliari ha pareggiato 0-0 entrambe le ultime due gare di campionato e soltanto una volta nella sua storia ha ottenuto tre pareggi di fila a reti inviolate in Serie A: nel settembre 1979.

Il Cagliari è, con Napoli e Atalanta, una delle sole tre squadre a non aver perso nessuno degli ultimi sette incontri giocati in Serie A (quattro successi e tre pareggi per i sardi).

Il Genoa è uscito sconfitto in cinque delle ultime sette trasferte di campionato, trovando invece il successo nelle due rimanenti, tra cui quella più recente, contro il Bologna (2-0).

Il Cagliari, a quota nove vittorie in questo campionato, potrebbe chiudere una stagione di Serie A con meno di 10 successi all’attivo per la prima volta dal 2014/15 (otto in quel caso), in occasione dell'ultima retrocessione in Serie B dei sardi.

Cagliari (544) e Genoa (526) sono due delle tre squadre che hanno subito più tiri nel corso di questo campionato: meno soltanto del Crotone (584).

L’attaccante del Cagliari João Pedro ha realizzato tre reti contro il Genoa in Serie A, tutte arrivate in Sardegna: una al Sant'Elia nel 2017 e due alla Sardegna Arena.

Goran Pandev del Genoa ha segnato sei gol al Cagliari in Serie A (ne conta di più solo contro il Livorno, sette) - l'attaccante macedone della squadra ligure non ha ancora trovato la rete in trasferta in questo campionato: la sua ultima marcatura esterna risale infatti al luglio 2020 (v Udinese).

Mattia Destro è andato a segno in tutte le ultime tre partite di Serie A giocate contro il Cagliari (due reti con il Bologna, l’ultima con il Genoa nella gara d’andata). In generale, l’attaccante dei liguri ha segnato sette gol nella competizione contro i sardi: più che contro qualsiasi altra avversaria attualmente nella competizione.

