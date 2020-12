Cagliari-Inter, sfida valida per l'undicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Sardegna Arena di Cagliari domenica 13 dicembre con fischio d'inizio alle ore 12.30. I nerazzurri di Conte, dopo l'eliminazione in Champions League, si presentano a questa sfida occupando il secondo posto della classifica dopo 10 giornate con 21 punti, mentre i sardi di Di Francesco sono dodicesimi a quota 12 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Rog, Marin; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. All. Di Francesco

Indisponibili: Klavan, Luvumbo, Ounas, Godin

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Barella, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Indisponibili: Nainggolan, Pinamonti, Vecino, Vidal

L’Inter ha vinto sei delle ultime nove partite di Serie A contro il Cagliari (1N, 2P), parziale nel quale ha segnato 21 gol (2,3 di media a match).

L’Inter è la squadra contro cui il Cagliari ha subito più gol in Serie A (134) e una delle due contro cui ha pareggiato più volte nella competizione (28, meno solo che contro la Samp, 30).

Da inizio 2015 ad oggi, solo contro il Napoli (cinque sconfitte su cinque), il Cagliari ha perso più volte in casa in Serie A che contro l’Inter (quattro ko in cinque gare).

Il Cagliari ha segnato 17 gol in queste prime 10 giornate di campionato: nella sua storia in Serie A soltanto una volta ha fatto meglio a questo punto del torneo (23 nel 1968/69, quando concluse la stagione al secondo posto).

Il prossimo sarà il gol numero 5000 per l’Inter nella sua storia in Serie A a girone unico (incluse le reti a tavolino), a 91 anni e 68 giorni dal primo (realizzato da Enrico Rivolta nell’ottobre 1929 contro il Livorno).

L’Inter è la formazione che finora ha effettuato più cross su azione in questo campionato (165) ma ha segnato solo tre dei 26 gol totali in questa Serie A in seguito a un cross.

Sfida tra due delle prime sei squadre del campionato per recuperi palla nella metà avversaria: l’Inter (terza a 174, dietro ad Atalanta e Bologna), il Cagliari (sesto a 156 dietro a Crotone e Verona).

Il Cagliari è la vittima preferita di Lautaro Martínez in Serie A: quattro reti in quattro sfide ai sardi (una in ciascuno dei quattro match disputati), tutte curiosamente segnate con colpo di testa (su sette totali arrivate con questo fondamentale dall’attaccante dell’Inter nella competizione).

Leonardo Pavoletti ha segnato tre gol in quattro sfide casalinghe di Serie A giocate contro l’Inter ed è andato a segno in entrambe le ultime due contro i nerazzurri in casa (marzo 2019 e novembre 2017, entrambe con la maglia del Cagliari).

Tra i giocatori con più di tre trasferte giocate in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku è quello che ha la miglior media gol a partita in esterna: 18 reti in 23 gare fuori casa (0.78).

