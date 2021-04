Cagliari-Parma, sfida valida per la trentunesima giornata della Serie A 2020/21 , si giocherà allo stadio Sardegna Arena di Cagliari sabato 17 aprile con fischio d'inizio alle ore 20.45. La squadra di Semplici affronta quella di D'Aversa. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. All. Semplici

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ceppitelli, Cragno, Deiola, Rog, Sottil, Tramoni

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bani, Valenti; Kucka, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho. All. D’Aversa

Squalificati: Gagliolo

Indisponibili: Hernani, Pezzella, Karamoh, Inglese, Mihaila, Cyprien, Iacoponi, Nicolussi Caviglia, Zirkzee

Il Cagliari è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide di Serie A contro il Parma (4V, 4N) – l’unico KO in questo parziale è uno 0-2 nel settembre 2018, firmato da Roberto Inglese e Gervinho.

Il Cagliari ha ottenuto nove successi in 17 sfide casalinghe contro il Parma in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (5N, 3P), nel periodo ha vinto più gare interne solo contro la Sampdoria (10).

Il Cagliari ha vinto tutte le ultime quattro gare di Serie A contro squadre che iniziavano la giornata nelle ultime tre posizioni in classifica, mentre il Parma ha perso tre delle ultime quattro sfide contro queste avversarie (1V).

Dal ritorno di Roberto D’Aversa, il Parma ha pareggiato quattro trasferte su sei (2P), incluse tutte le ultime tre: l’ultima volta che i ducali hanno impattato quattro gare esterne di fila in Serie A è stata nel gennaio 1996.

Cagliari (otto) e Parma (sei, come Benevento e Bologna) sono due delle quattro squadre ad essere rimaste senza segnare in più partite in Serie A nel 2021.

Questa è la sfida tra due delle quattro squadre con la più bassa percentuale realizzativa in questa Serie A: il Cagliari (9.3%) e il Parma (9.5%), divise da Udinese (9.3%) e Benevento (9.4%).

Gli ultimi sei gol del Parma in Serie A portano la firma di sei giocatori differenti; tre di questi sono nuovi acquisti (Mihaila, Pellè e Man), dopo che i gialloblù avevano segnato solo una delle precedenti 23 reti nel torneo in corso con giocatori al primo anno in questo club.

Il Parma è la squadra tra quelle attualmente in Serie A contro cui Leonardo Pavoletti del Cagliari ha la miglior media gol: una rete ogni 61 minuti giocati nella competizione (complessivamentre tre centri in 184 minuti).

Andreas Cornelius del Parma (55, come Llorente) e Leonardo Pavoletti del Cagliari (48, al pari di Vlahovic) sono due dei quattro attaccanti che hanno vinto più duelli aerei nel 2021 in Serie A.

Jarmin Kurtic è andato a segno in ciascuna delle ultime due presenze esterne in Serie A, l’ultimo giocatore del Parma ad aver trovato il gol in più gare di fila in trasferta nel massimo campionato è stato Alberto Gilardino, nell’aprile 2004 (sei).

