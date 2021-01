Cagliari-Sassuolo, sfida valida per la ventesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà alla Sardegna Arena di Cagliari domenica 31 gennaio con fischio d'inizio alle ore 15. La squadra di Di Francesco affronta quella di De Zerbi. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.