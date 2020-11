Cagliari-Spezia, sfida valida per la nona giornata della Serie A 2020-2021, si giocherà allo stadio Sardegna Arena di Cagliari domenica 29 novembre con fischio d'inizio alle ore 18. I sardi di Eusebio Di Francesco sono all'undicesimo posto della classifica con 10 punti, mentre i liguri di Vincenzo Italiano occupano la tredicesima posizione con nove punti conquistati. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Tripaldelli; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. All. Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ceppitelli, Godin, Luvumbo, Lykogiannis, Simeone

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, S. Bastoni; Estevez, M. Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Capradossi, Dell'Orco, Galabinov, Ramos, Sena, Verde, Zoet

Statistiche Opta

Prima sfida tra Cagliari e Spezia in Serie A: nelle ultime sette sfide tra i sardi e squadre liguri il bilancio è in equilibrio con tre successi, un pareggio e tre sconfitte per i rossoblù.

Il Cagliari ha vinto tutte le ultime quattro partite interne contro squadre liguri in Serie A: solo tra il 1974 e il 1982 è arrivato a cinque successi casalinghi di fila.

Nelle ultime sette partite di campionato il Cagliari ha mantenuto solo una volta la porta inviolata, subendo almeno due reti in tutte le altre sei: 16 gol incassati, una media di 2.3 per incontro.

Il Cagliari ha mantenuto la porta inviolata nell’ultima partita interna di campionato e non rimane due gare casalinghe di fila senza subire gol da ottobre 2018.

Lo Spezia ha ottenuto nove punti nelle prime otto giornate di Serie A: l’ultima squadra capace di fare meglio dopo nove giornate all’esordio nel massimo campionato è stata il Siena nel 2003/04, con 10 punti.

Lo Spezia ha ottenuto sette punti nelle prime quattro trasferte stagionali (2V, 1N, 1P): nell’era dei tre punti a vittoria solo il Chievo del 2001/02 (otto punti) ha fatto meglio nelle prime cinque trasferte di Serie A, tra le squadre all’esordio nel massimo campionato.

Nonostante abbia subito 17 gol totali il Cagliari è, con la Juventus, una delle uniche due squadre a non aver incassato gol di testa in questo campionato.

Nessuna squadra ha segnato più gol sugli sviluppi di calcio d'angolo di Cagliari e Spezia in questa Serie A (tre per parte).

La coppia João Pedro-Giovanni Simeone ha segnato il 73% dei gol del Cagliari nel 2020 (24 su 33): percentuale record per una coppia di marcatori di una singola squadra in Serie A nel periodo.

M'Bala Nzola ha segnato due gol e fornito un assist in trasferta in questo campionato: tra i giocatori delle squadre neopromosse nessuno ha partecipato a più reti in gare esterne rispetto all'attaccante dello Spezia.

