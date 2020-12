Finisce 1-1 il match tra Cagliari e Udinese alla Sardegna Arena. Risultato giusto al termine di una partita divertente e ben giocata da entrambe le squadre. Il risultato si sblocca al 27' e sono i padroni di casa a passare in vantaggio con una fantastica punizione a giro di Lykogiannis che si insacca sotto l'incrocio dei pali. La risposta dell'Udinese arriva al 57': Lasagna, entrato in campo da una manciata di minuti al posto di Deulofeu, trafigge Cragno con un diagonale rasoterra sfruttando il primo pallone utile della sua partita. Il Cagliari di Di Francesco deve rimandare ancora l'appuntamento con la vittoria che manca dal 7 novembre (2-0 sulla Sampdoria). Quinto risultato utile consecutivo per l'Udinese di Luca Gotti.