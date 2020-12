Cagliari-Udinese, match della 13esima giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena alla Sardegna Arena si è concluso col punteggio di 1-1. Gara arbitrata da Marco Piccinini della sezione di Forlì. I gol sono stati segnati da Lykogiannis al 27' e da Lasagna al 57'. I sardi di Eusebuo Di Francesco devono rinviare ancora una volta l'appuntamento con la vittoria che manca dal 7 novembre scorso. Prosegue la striscia di risultati positivi dell'Udinese di Luca Gotti. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 6,5 - Reattivo in avvio su Pussetto e nella ripresa su Deulofeu, incolpevole sul gol di Lasagna. Conferma di attraversare un ottimo periodo di forma.

Gabriele ZAPPA 6 - Partita di sacrificio, si rende utile soprattutto in fase difensiva con qualche sortita là davanti.

Diego GODIN 6,5 - Non è al meglio della condizione ma fa valere la sua esperienza sbagliando pochissimo.

Andrea CARBONI 5,5 - Non ha problemi a neutralizzare Deulofeu, ma va in evidente difficoltà quando entra Lasagna. Mal posizionato sul gol dell'Udinese.



Charalampos LYKOGIANNIS 7 - Sblocca il risultato con una pennellata su punizione sotto l'incrocio e macina chilometri sulla corsia di sinistra. Senza dubbio il migliore in campo.

Razvan MARIN 6 - Non si vede molto, ma il suo lavoro di tessitura in mezzo al campo è estremamente utile.

Marko ROG 6 - Non si risparmia e corre dal primo all'ultimo secondo inseguendo gli avversari e disturbando la manovra dell'Udinese.

dall'87' Christian OLIVA s.v. - In campo nei minuti finali, non giudicabile.

Nahitan NANDEZ 6,5 - Solito combattente, bravo anche a creare la superiorità numerica sulla trequarti. Nella ripresa rimedia una botta alla testa che lo condiziona e lo innervosisce (ammonizione evitabile la sua).

JOAO PEDRO 5 - Decisamente in ombra. Nel primo tempo non vede palla, nella ripresa ha una sola chance ma viene stoppato da Samir. Troppo poco.

dall'88' Gaston PEREIRO s.v. - Entra nel finale, ingiudicabile.

Riccardo SOTTIL 5,5 - Molto utile e duttile tatticamente, si spegne un po' nella ripresa anche perché Di Francesco lo avanza nel ruolo di seconda punta che non gli si addice.

dal 78' Giovanni SIMEONE s.v. - Gioca poco più di un quarto d'ora senza avere mai la palla buona.

Leonardo PAVOLETTI 5 - Confusionario e poco efficace in area di rigore, rimedia anche un cartellino giallo in modo ingenuo con un'entrata scomposta su Samir. Non ripaga la fiducia di Di Francesco che lo schiera titolare.

dal 64' Luca CEPPITELLI 6,5 - Ottimo impatto sulla partita. Col suo ingresso il Cagliari passa alla difesa a 3 e ritrova quella solidità persa dopo il gol di Lasagna.

All.: Eusebio DI FRANCESCO 5,5 - Il suo Cagliari non gioca affatto male, ma la vittoria manca dal 7 novembre. Ha bisogno di recuperare al più presto il vero Simeone.

Le pagelle dell'Udinese

Juan MUSSO 6 - La punizione di Lykogiannis è impossibile da prendere, nella ripresa si oppone a un sinistro di Nandez. Prestazione sufficiente.

Rodrigo BECAO 5,5 - Fa valere il suo fisico, a volte anche troppo. Suo il fallo da cui nasce la punizione vincente di Lykogiannis.

Kevin BONIFAZI 6,5 - Attento dietro e pericoloso in un paio di occasioni in fase offensiva. Tra i più determinati.

dal 90' Sebastian DE MAIO s.v. - Gioca solo i minuti di recupero, non giudicabile.

SAMIR 6,5 - Straordinario l'intervento nella ripresa ad arpionare il pallone togliendolo dalla disponibilità di Joao Pedro a un metro dalla porta.

Jens STRYGER LARSEN 5,5 - Parte bene, poi cala alla distanza non riuscendo a spingere in modo adeguato sulla corsia di destra.

dall'89' Hidde TER AVEST s.v. - Entra solo nei minuti finali.

Rodrigo DE PAUL 6,5 - Primo tempo così così, poi nella ripresa prende per mano la squadra toccando un'infinità di palloni e giocandoli quasi tutti bene.

WALACE 5,5 - Prestazione senza infamia e senza lode, fa filtro a centrocampo con risultati non sempre soddisfacenti.

Roberto PEREYRA 5,5 - Gioca con la giusta determinazione e cattiveria agonistica, ma macchia la sua prova con un cartellino giallo per proteste al 75' davvero incomprensibile.

dal 78' Rolando MANDRAGORA 6 - Guadagna la sufficienza grazie a un bolide dalla distanza che finisce alto di poco.

Marvin ZEEGELAAR 6,5 - Polmoni al servizio della squadra. Corre senza sosta sulla sinistra e costringe Zappa a rimanere sulle sue.

Gerard DEULOFEU 5,5 - Si muove molto ma al momento di concludere perde lucidità. Nel primo tempo spreca un contropiede con un controllo sbagliato a tu per tu con Cragno.

Ignacio PUSSETTO 6,5 - Si vede pochissimo fino al minuto 57, poi confeziona un assist perfetto che Lasagna sfrutta segnando la rete dell'1-1.

dal 78' Ilija NESTOROVSKI s.v. - Entra nel finale senza avere la possibilità di incidere.

dal 54' Kevin LASAGNA 7 - Entra e ci mette 3 minuti per trovare la via del gol. Attacca la profondità con intelligenza e continuità.

All.: Luca GOTTI 6,5 - L'Udinese è una squadra che un capo e una coda, che gioca con personalità sia in casa che fuori. Quinto risultato utile di fila in campionato, il tecnico sta facendo davvero un ottimo lavoro.

