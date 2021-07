oltre ad una comunicazione relativa all'aumento di capitale sociale, è stato annunciato anche l'arrivo di Maurizio Arrivabene come responsabile delle deleghe relative all'Area Football. Dopo il CDA di mercoledì 30 giugno, la Juventus ha rilasciato una nota ufficiale sul proprio sito come responsabile delle deleghe relative all'Area Football.

Chi è Maurizio Arrivabene?

È proprio il caso di dirlo: alcune amicizie ti cambiano la vita. Quando alla Philip Morris Maurizio Arrivabene ha conosciuto Andrea Agnelli, tra i due è scattato un forte legame di amicizia. Da quel giorno, il nativo di Brescia è rimasto legato a doppio filo con la famiglia torinese. Prima l'incarico in Ferrari, voluto fortemente da Sergio Marchionne, e quindi l'approdo in bianconero come responsabile delle deleghe relative all'Area Football.

La carriera

Nato a Brescia il 7 marzo del 1957, Maurizio Arrivabene è cresciuto con due passioni: lo sport e i motori. Tifoso juventino da sempre, ha praticato il football americano, il tennis, lo sci e soprattutto l’atletica. Per quanto riguarda i motori, nel 1987 ha chiuso al sesto posto una Parigi-Dakar.

Oltre allo sport praticato anche in maniera professionistica, ha lavorato per vent'anni nell’area commercializzazione di Philip Morris (compagnia statunitense attiva nell'industria del tabacco). In questo lungo arco di tempo, è arrivato anche a ricoprire incarichi come vice presidente di Marlboro Global Communication e, dal 2011, presidente del consiglio di amministrazione Consumer Channel Strategy and Event Manager per Philip Morris International.

Ferrari e Juventus

Nel 2012 comincia il suo ingresso nel mondo dello sport, diventando membro indipendente del board della Juventus, dopo essere stato membro per un anno della Sport Business Academy della Bocconi. Ma l’apice della sua carriera sportiva arriva settore dei motori, dove nel 2014 diventa team principal della Ferrari, chiamato a gran voce da Sergio Marchionne per ridare lustro alla storica Scuderia. L'agognato titolo piloti, tuttavia, non arriva, complice anche lo stra-potere della Mercedes. Arrivabene ottiene comunque due secondi posti nella classifica piloti con Sebastian Vettel (2017 e 2018), sfiorando il titolo con un paio di Gran Premi sfortunati, e tre secondi posti nel mondiale costruttori (2015, 2017 e 2018). Lascia il posto nel gennaio 2019, venendo sostituito nel ruolo da Mattia Binotto.

E ora, infine, la Juventus: squadra che lui stesso tifava da bambino. "Sono bresciano e ho il cuore diviso a metà. Ho giocato nei campetti polverosi vicino a Mompiano, a San Bartolomeo. Devo che lo facevo però con la maglia della Juventus", dichiarò nel 2019. Sarà lui il profilo giusto per far tornare Madama immediatamente al successo?

