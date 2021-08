Riecco Paulo Dybala. L'uomo più atteso, il campione da ritrovare tra problemi fisici e un rinnovo che non arriva . L'argentino è l'uomo copertina del 3-1 che la Juventus infligge all'Atalanta in amichevole, in un Allianz Stadium semipieno e desideroso di pallone. Un antipasto di campionato godibile, frizzante, divertente almeno per buona parte dell'incontro, prima che stanchezza, caldo e sostituzioni infinite abbiano la meglio. Apre proprio Dybala, ben servito in contropiede da Chiesa. Poi Muriel trova l'1-1 dal dischetto e quasi ribalta la sfida. Poco prima dell'intervallo, nel miglior momento dell'Atalanta, Bernardeschi incastona sotto l'incrocio la perla del 2-1. E in pieno recupero del secondo tempo, Morata chiude i conti a porta vuota su assist di Kulusevski. Una serata utile per testare i meccanismi in vista dell'avvio del campionato. Tra una settimana si fa sul serio.