Inter, ecco Dzeko: poi Correa o Zapata

Chi prenderà il posto di Lukaku? Il preferito dei dirigenti dell'Inter è Dusan Vlahovic della Fiorentina ma costa troppo. La soluzione low cost, che appare la più probabile, è quella di Edin Dzeko della Roma, che consentirebbe peraltro di avere i fondi a sufficienza per l'acquisto di un secondo attaccante (Correa della Lazio?). Sullo sfondo resta sempre Duvan Zapata dell'Atalanta. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: contestualmente alla mega-cessione di Lukaku al Chelsea, l'Inter sta lavorando alle operazioni in entrata. Lunedì dovrebbero essere annunciate contemporaneamente la cessione del belga e l'acquisto di un sostituto. L'affare col club londinese è praticamente definito: 115 milioni cash ai nerazzurri. Complessivamente il budget per gli acquisti dell'Inter si aggira sui 50-55 milioni. Si tratta di un terzo dell'incasso delle due cessioni dei big (Lukaku 115, Hakimi 68), al netto della spesa sostenuta per riscattare Vanheusden.

Juve, fumata bianca in arrivo per Dybala

La Juve e l'entourage di Paulo Dybala, come riporta la Gazzetta dello Sport, sono tornati al tavolo della trattativa per parlare di rinnovo. Primo incontro in presenza, in mattinata alla Continassa, tra Federico Cherubini e Pavel Nedved (in rappresentanza del club bianconero) e chi fa gli interessi del calciatore, l'agente Jorge Antun e Carlos Novel che si occupa della parte di sponsorizzazioni. Clima disteso e cordiale, di conoscenza in quanto fino all'ultima occasione ufficiale era stato Fabio Paratici a trattare per conto della Signora.

La nostra opinione: nessun confronto sulle cifre del nuovo contratto, il primo incontro è stato utile per palesare le intenzioni che vanno oltre la data di scadenza del contratto, 30 giugno 2022. La Juve ha ribadito la piena volontà di mettere Paulo al centro del progetto che sta nascendo, l'entourage ha confermato l'intenzione di rinnovare: quanto basta per darsi appuntamento a metà della prossima settimana per entrare nel vivo della trattativa, che stando alle premesse non riparte in salita. Intanto, il calciatore è tornato ad allenarsi parzialmente col gruppo, dopo aver smaltito un affaticamento muscolare che lo ha costretto a un lavoro differenziato per una settimana e mezza.

Milan, amichevole con vista su... Isco

Spazio sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport anche ai rossoneri con questo titolo: "Milan, un esame Real ma l'obiettivo è Isco".

La nostra opinione: stasera il Diavolo sarà impegnato in amichevole contro il Real Madrid, ma per i dirigenti milanisti sarà anche un'ottima occasione per parlare con i Blancos di Isco, trequartista spagnolo da tempo nel mirino del club di via Aldo Rossi.

