In Nazionale si giocano poche partite e a volte uno si stanca di stare a casa. Questo è il problema. È un grandissimo onore sedere sulla panchina della Nazionale italiana. Poi sicuramente sì, tornerò in un club. I contratti sono lì, ma si possono rompere o allungare in qualsiasi momento.

Tenersi le parole in bocca, per Roberto Mancini, è sempre stato un compito piuttosto difficile. Dalla protesta, in mondovisione, ad Euro ’88 dopo il gol alla Germania Ovest fino alla "sbroccata" nel marzo 2008, quando di fatto lasciò mentalmente la panchina dell’Inter a due mesi dalla fine del campionato (poi vinto).

Coppa Italia Scontro Ibra-Lukaku, Mancini: "Squalifica per mesi? Non serve" 02/02/2021 A 11:50

Il Mancio le ha sempre cantate e quindi no surprises nell’ascoltare il suo intervento di qualche giorno fa. In poche frasi, ci ha detto l’onore del ruolo in Nazionale passa in secondo piano rispetto alla "fotta" - come la chiamano a Bologna - di vivere la quotidianità di un club.

L’impressione generale - e forse ormai è anche una realtà - è che il ruolo di CT della nazionale italiana sia diventato come una bella signora. Interessante, seducente, di classe ma vecchia. Se persino Mancini - reduce da 5-6 anni non propriamente ad altissimi livelli - dice basta, forse è il momento della riflessione.

Le parole dell’ex allenatore di Zenit, Inter e Galatasaray sono quelle di un uomo che, tolto il fascino del ruolo, ha allenato 27 partite in quasi tre anni. Troppo poche per un uomo di campo che vuole vivere la quotidianità del lavoro. Assolutamente nulle per provare a migliorare giorno dopo giorno. Per fare un esempio, i suoi colleghi di club 27 partite le allenano in 4 mesi.

Poi, c’è anche la questione politica. Pare che Gravina abbia proposto a Marcello Lippi il ruolo di direttore tecnico senza parlarne con il Mancio, che vive e pensa come un manager inglese. Se il pres della FIGC, dopo il Mondiale 2022, porterà avanti il progetto-Lippi, probabilmente avremo un nuovo CT.

E se da un lato questa discontinuità non favorisce i giocatori, dall’altro ci aiuta a tenere l’ambiente giovane. Queste porte girevoli sono cosa ben accetta da due punti di vista. Primo, favorire l’ingresso di gente motivata per evitare i rilassamenti tipici della nostra storia calcistica (mondiali 1986-2010, europeo 2004). Due, garantire nuove correnti calcistiche, aprirsi allo studio, ai nuovi metodi, ai nuovi sistemi. Insomma, cambiare fa bene, soprattutto per un paese stantio come il nostro.

Toto-Nomi

Però, non è facile cambiare in meglio. Il Mancio ha fatto (e sta facendo) un grande lavoro. Ha preso una donna (sempre per quel paragone di prima) picchiata e violentata da una gestione scriteriata e l’ha riportata nell’elite europea e mondiale ridandole splendore e bellezza. Ci ha ringiovanito di 10 anni.

Ma ha fatto anche di più, adattando la squadra ai canoni odierni. Chiunque prenda il suo posto, sarà valutato con dei nuovi standard qualitativi. Ok, al Mancio mancano le prove di maturità di Euro 2021 e Qatar 2022, però la strada tracciata ci fa ben sperare.

(In questa shortlist ho analizzato alcuno tra i nomi più forti che potrebbero sostituire Mancini. Il Fit, tradotto dall'inglese "calzare", è scelto in base al rapporto tra personalità e ruolo. Il gusto, invece, è puramente personale: come l'idea calcistica di questi allenatori potrebbe servire alla nostra nazionale)

Claudio Ranieri

Fit: medio

Gusto: basso

Di Claudio Ranieri si potrebbero dire tante belle cose. Ha avuto una carriera veramente pazzesca, partendo dalla Vigor Lamezia nel 1986/87 (Mancini ancora giocava) e arrivando a sedersi su tante panchina prestigiose. Ha coronato il suo viaggio con il Leicester, vincendo una Premier storica e diventando il padre putativo che ogni giovane virgulto vorrebbe incontrare. E se fin qui è tutto rose e fiori, ecco che arriva la mazzata. Nell’estate del 2022, Ranieri spegnerà 72 candeline. Per quanto ancora possiamo volergli bene, il ruolo di CT spetta ad altra gente. Claudio we love you, ma anche no.

Ranieri: "Ne passerà di tempo prima che io mi ritiri, faccio questo lavoro per l'emozione che mi dà"

Carlo Ancelotti

Fit: alto

Gusto: medio

Se Claudio Ranieri è stato un assoluto pioniere "dell’allenatore italiano all’estero", Carlo Ancelotti ha portato questo concetto ad un livello superiore. Per anni, senza mezzi termini, è stato il miglior allenatore italiano e quella decima con il Real Madrid ha scolpito il suo volto nel Mount Rushmore del madridismo. Oggi, passati 7 anni da quel trionfo, la sensazione è che Carletto abbia imboccato il viale del tramonto. In tanti lo hanno superato, il che ci porta a pensare che la sua comfort zone sia diventata appunto l’Everton. Zero pressioni, buona paga e magari qualche soddisfazione. La Nazionale potrebbe dare il tocco finale alla sua carriera fantastica, ma così naso, oltre al contratto che scade nel 2024, il tecnico emiliano sembra minimamente intenzionato a cambiare aria.

Luciano Spalletti

Fit: medio

Gusto: alto

Le galline del Cioni, il gallo Luciano, la rimessa Montaione e la papera Biancaneve. Chiunque abbia seguito gli ultimi anni di Luciano Spalletti, praticamente si ricorda solo di questo. Un uomo in pace con sé stesso, un profilo Instagram da must follow e la serenità della campagna toscana: troppo poco calcio per un signore che negli anni '10 è stato capace di fare la rivoluzione. L’idea di tutti è che presto o tardi Lucianone tornerà in panchina, e perché non farlo proprio in Nazionale. Lo spazio c’è, soprattutto per un lavoratore come lui, ma i punti di domanda sono due: il carattere e la voglia. Ad oggi, Spalletti rimane imperscrutabile.

Massimilano Allegri

Fit: alle stelle

Gusto: medio-alto

Dalla Toscana alla Toscana, dalle papere ai cavalli. Max Allegri è sicuramente lo scapolo di lusso del calcio italiano degli ultimi 24 mesi. Dopo aver fatto l’history alone con la Juve, son stati proprio i bianconeri che lo hanno lasciato alone. Sono ormai due anni che il livornese non allena, e tra una chiamata che non arriva e una panchina che non salta lui rimane fermo al palo. In parte è anche colpa sua, e della narrazione tossica che ha fatto del suo lavoro, ma in ogni caso le sue capacità (tecniche e di gestione) sono indiscusse. Per cui, in breve: se Napoli e Roma chiudono una stagione più che dignitosa e l’Inter vince lo scudetto, portate Allegri in Nazionale.

Antonio Conte

Fit: medio

Gusto: medio-alto

Su questo signore il discorso è molto semplice (o molto difficile, dipende dalla vostra soggettività). Ha un contratto che arriva fino all’estate 2022, quindi è perfettamente eleggibile. Però è un dogmatico della panchina, quindi fermerebbe il percorso di crescita. Dicono che stia cercando più tranquillità famigliare, per cui la Nazionale sarebbe ideale. Ma in realtà è un uomo di campo che ha bisogno della quotidianità, pertanto entrerebbe in conflitto con "le pause" della Nazionale. Insomma, Conte è veramente complicato. Un’altra botta e via in azzurro potrebbe pure farla, ma non credo che nel lungo periodo porterebbe dei benefici.

Conte: "Potevo andare al Real, ma ho detto no"

Maurizio Sarri

Fit: basso

Gusto: alle stelle

Magari i toscani hanno pure "devastato questo paese", ma i migliori allenatori degli ultimi 10 anni vengono tutti da lì. Un caso? Non credo. Di Maurizio Sarri si è detto e scritto fin troppo negli ultimi 2-3 anni, e se fino a poco fa era un rapporto di amore-odio, dopo la cacciata dalla Juve molto del pubblico generalista ha preso le difese dell’ultimo campione d’Italia. Questa situazione aiuterebbe assai un possibile insediamento di Sarri nel campidoglio di Coverciano, però i dubbi rimarrebbero. Dal problema dell’abito di campo al lavoro quotidiano. Come può un allenatore come lui lavorare a targhe alterne con giocatori che vede una volta ogni due mesi? Il gusto è alto, la fattibilità (ahimè) bassa.

Fabio Cannavaro

Fit: alto

Gusto: basso

Con Lippi in cabina di regia, Fabio Cannavaro (come riportano tanti quotidiani online) ha scalato quasi tutte le posizioni che doveva scalare per arrivare al possibile ruolo di successore di Roberto Mancini. Il suo contratto con il Guangzhou Evergrande scade esattamente nel novembre 2022 e per quanto possa essere "adatto" la vera domanda è: voi la affidereste la Nazionale a Fabio Cannavaro? La sua esperienza in Europa è pressoché nulla e finora ha sempre sperimentato campionati minori. Ok, forse la mossa-Pirlo ha fatto scuola, ma su alcune cose (piuttosto delicate) continuo ad essere un filo tradizionalista. Cannavaro non sembra pronto e l’ombra di Lippi alle sue spalle è quanto di più italiano possa esserci. Il gusto è basso ma il fit è alto, quindi andrà esattamente così. Preparatevi.

Mancini: "Servono rose più ampie agli Europei"





Coppa Italia Scontro Ibra-Lukaku, Mancini: "Squalifica per mesi? Non serve" 02/02/2021 A 11:50