Ci sarebbe anche Valentino Rossi tra gli interessati a prendere parte al profetto di azionariato popolare dell'Inter "Interspac": a dirlo è Carlo Cottarelli, ai microfoni di Radio Anch'io Sport.

"L'idea è nata due anni mezzo fa, vogliamo lavorare con la società, siamo ancora nella fase esplorativa e non nella fase della raccolta, mentre ancora da decidere il livello minimo delle cifre individuali"

"Tutti i tifosi possono rispondere al questionario. In linea di principio i rendimenti ci possono essere, l'importante è capire che non si tratta di un investimento a fondo perduto e l'attuale società deve essere d'accordo. Stanno seguendo la cosa con interesse, ci vorranno alcune settimane per vedere i risultati, diciamo entro il 20-21 luglio. All'inizio è andata molto bene, ora vediamo".

