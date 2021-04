Calcio

Calciomercato Advisor: Come cambierebbe la Juventus con Mauro Icardi

CALCIOMERCATO - E' tempo di bilanci e in casa Juve si pensa al prossimo anno. Punto debole della stagione è sicuramente l'attacco, Cristiano Ronaldo ha bisogno di supporto in avanti e Mauro Icardi potrebbe fare al caso. Il PSG non sembra intenzionato a rinnovare il contratto dell'argentino e i bianconeri pensano ad uno scambio con Dybala.

00:01:36, 14 minuti fa