Calcio

Calciomercato, Lazio. S. Inzaghi: "Mercato? Luiz Felipe ha lasciato un bel buco"

CALCIOMERCATO - Il tecnico della Lazio parla anche di calciomercato, vista la mancanza di Luiz Felipe, operato in Germania per una pulizia della caviglia e dunque out per molti mesi.

00:01:34, 5 Visualizzazioni, 34 minuti fa