Calcio

Conte dopo Inter-Lazio: "Eriksen? C'è voluto tempo ma ha capito calcio italiano"

SERIE A - Antonio Conte elogia Christian Eriksen dopo la vittoria contro la Lazio che ha regalato ai nerazzurri il primato solitario in classifica: "Secondo me per Christian c'è voluto un po' più di tempo per capire il calcio italiano. Ora è entrato dentro la mentalità, ha imparato l'italiano, sono tutti step di crescita. Poter contare su Eriksen nelle scelte mi lascia più sereno".

00:01:16, 182 Visualizzazioni, 2 ore fa