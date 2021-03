Calcio

Conte prima di Parma-Inter: "Barella, Bastoni e Brozovic diffidati? Non faccio calcoli stupidi"

SERIE A - Antonio Conte alla vigilia del match contro Parma-Inter, risponde così a chi gli chiede se è una scelta quella di continuare a schierare titolare i 3 giocatori in diffida (Barella, Bastoni e Brozovic) anche nelle partite con avversari più abbordabili: "Fare calcoli non mi interessa, se dovesse arrivare un'ammonizione giocherà un altro ma io non guardo mai oltre la prossima partita".

