Crotone-Inter, match della 34a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Scida di Crotone, si è concluso col punteggio di 0-2. Decisiva una rete da fuori area del neo entrato Eriksen al 69' (assist di Lukaku). Raddoppio nel recupero di Hakimi (assist di Barella). La squadra di Conte certifica la retrocessione in Serie B dei calabresi e si avvicina alla matematica certezza della vittoria dello Scudetto. Se l'Atalanta domani non batte il Sassuolo, i nerazzurri sono campioni d'Italia per la 19esima volta.

Achraf Hakimi esulta dopo il gol - Crotone-Inter Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Crotone-Inter 0-2 (primo tempo 0-0)

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Djidji, Magallan, Golemic; Molina, Cigarini (Dal 46' Eduardo), Benali (Dal 67' Vulic), Reca (Dal 37' Pereira); Messias, Ounas (Dal 72' Riviere), Simy. All. Cosmi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi (Dal 66' Eriksen), Darmian (Dal 66' Perisic); Lautaro (Dal 66' Sanchez), Lukaku. All. Conte

Arbitro: Prontera

Gol: 69' Eriksen (I), 92' Hakimi (I)

Assist: Lukaku, Barella

Ammoniti: Brozovic, Riviere, Eriksen

Christian Eriksen esulta dopo il gol - Crotone-Inter Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

3' - Grande occasione INTER. Brozovic dentro per SENSI, che a tu per tu con Cordaz si fa murare.

23' - PALO DI LUKAKU! Corner di Sensi e stacco del belga, che gira sul secondo palo. Montante colpito in pieno.

44' - PALO DI LAUTARO. Sensi recupera, Lautaro vince un contrasto e calcia in spaccata. Palo pieno.

44' - Altra occasione Inter, che preme. Ci prova SENSI col destro da dentro l'area dopo una respinta calabrese. Respinge in tuffo CORDAZ.

69' - ERIKSEN! GOL! 0-1 Inter! Eriksen per Sanchez, tocco per Lukaku, sponda per ERIKSEN che calcia: tiro da fuori deviato da Magallan che beffa Cordaz.

92' - HAKIMI! GOL! 0-2 Inter! Contropiede letale dell'Inter. Barella vince un contrato, riparte e poi serve un assist facile ad Hakimi, che batte Cordaz.

La statistica

Romelu Lukaku è il primo giocatore capace di segnare almeno 20 gol e servire almeno 10 assist in una stagione di Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05).

MVP

Nicoló BARELLA - Mezz'ala, ma anche spesso in sovrapposizione al cross. Si danna come sempre l'anima e al 92' si fa mezzo campo per fornire l'assist vincente ad Hakimi.

Il momento social

Fantacalcio

PROMOSSO - Christian ERIKSEN - Entra e mette la firma sul match. Si conferma utile, dedito alla causa e tecnicamente superiore).

BOCCIATO - Nwankwo SIMY - Giornata no. Poco servito, spreca un paio di buone chance a centro area, soffre De Vrij.

