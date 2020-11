Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pereira, Petriccione, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

Il Crotone è imbattuto in gare casalinghe contro la Lazio in Serie A (1V, 1N): oltre ai biancocelesti, solo tre squadre hanno giocato almeno due volte sul campo dei calabresi senza trovare il successo nel torneo (Chievo, Sassuolo e Sampdoria).

Dalla stagione 2017/18 ad oggi, la Lazio ha vinto 15 delle 18 gare contro avversarie neopromosse in Serie A (2N, 1P), nel periodo solo Roma (19) e Napoli (17) hanno ottenuto più successi contro squadre provenienti dalla Serie B.

Il Crotone non ha vinto nessuna delle ultime 10 partite di Serie A (3N, 7P) tra questo campionato e il torneo 2017/18; i calabresi potrebbero arrivare a 11 gare di fila senza successi per la prima volta nella loro storia nella competizione.

La Lazio ha subito tre gol in ciascuna delle ultime due trasferte di campionato e potrebbe arrivare a tre gare esterne di fila in Serie A con almeno tre reti al passivo per la prima volta da marzo 2013.