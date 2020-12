Crotone-Napoli, sfida valida per la decima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma domenica 6 dicembre con fischio d'inizio alle ore 18. I calabresi presentano a questa sfida occupando l'ultimo posto della classifica dopo nove giornate con soli due punti, mentre gli azzurri di Gattuso sono quinti a quota 17 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Petriccione, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

Indisponibili: Cigarini, Rispoli, Riviere, Siligardi

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

Indisponibili: Osimhen

Statistiche Opta

Il Napoli è una delle due squadre, insieme alla Roma, contro cui il Crotone ha sempre perso in Serie A (quattro sconfitte su quattro).

Il Crotone ha ottenuto un solo successo in 23 precedenti di Serie A contro un’avversaria che iniziava la giornata nelle prime cinque posizioni in classifica (4N, 18P): vittoria arrivata contro la Lazio, nel maggio 2017, e che ha consentito ai calabresi di conquistare la salvezza nel torneo 2016/17.

Il Crotone ha raccolto due punti in questo campionato; solo due delle 19 squadre che hanno raccolto due o meno punti dopo le prime nove gare stagionali di Serie A hanno evitato la retrocessione: lo stesso Crotone nel 2016/17 e l’Alessandria nel 1946/47.

Il Crotone non ha segnato nelle ultime tre partite di campionato - due volte in precedenza la squadra calabrese è rimasta a secco di gol in quattro partite di fila in Serie A: nel settembre 2017 e nel febbraio 2017.

Il Napoli ha alternato una vittoria a una sconfitta nelle ultime cinque partite di campionato: successo per 4-0 contro la Roma nel match più recente. In più, nessuna squadra attende il pareggio da più partite dei partenopei (14) tra le squadre attualmente in Serie A.

Escludendo le neopromosse e retrocesse, il Napoli è la squadra che ha pareggiato il minor numero di partite in Serie A dall’arrivo di Gennaro Gattuso: due pareggi in 32 gare (19V, 11P) - inclusa la sconfitta a tavolino contro la Juventus.

Solo l'Atlético Madrid (zero) ha subito meno gol del Napoli (due) nel corso dei primi tempi nei cinque maggiori campionati europei 2020/21.

Il prossimo sarà il 50° gol di Simy con la maglia del Crotone in tutte le competizioni (49 reti finora in 130 match); cinque delle ultime sei reti dell’attaccante classe ’92 in Serie A sono arrivate allo Scida.

Lorenzo Insigne del Napoli è l'unico giocatore ad avere sia segnato almeno un gol che servito almeno un assist in Serie A in ciascuna delle ultime nove stagioni (dal 2012/13).

Dries Mertens del Napoli ha preso parte a sette gol in questo campionato (quattro reti e tre assist); solo nel 2017/18 l’attaccante belga è stato coinvolto in più marcature (nove) dopo le sue prime otto presenze stagionali di Serie A.

