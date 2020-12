Crotone-Parma, match della quattordicesima giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Ezio Scida, si è concluso col punteggio di 2-1. Gara arbitrata da Fabio Maresca. Il Crotone di Giovanni Stroppa in virtù di questo risultato si avvicina alla zona salvezza, mentre il Parma di Fabio Liverani non esce dalla crisi. Doppietta decisiva di Junior Messias, inutile invece la rete di Kucka per i ducali. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.