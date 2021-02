Crotone-Sassuolo, sfida valida per la ventiduesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Scida di Crotone domenica 14 febbraio con fischio d'inizio alle ore 18. La squadra di Stroppa affronta quella di De Zerbi. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, E. Henrique, Zanellato, Messias, P. Pereira; Ounas, Simy. All. Stroppa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cigarini, Cuomo, Molina, Reca, Benali

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Chiriches, Rogerio; M. Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traoré; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: G. Ferrari

Indisponibili: Boga, Bourabia, Magnanelli, Romagna

Statistiche Opta

Il Sassuolo ha ottenuto tre successi in cinque sfide contro il Crotone in Serie A (1N, 1P); i neroverdi però non hanno ancora vinto entrambe le gare stagionali contro i calabresi nel massimo campionato.

Il Crotone è rimasto imbattuto in entrambi i match allo Scida contro il Sassuolo in Serie A: pareggio per 0-0 nel marzo 2017 e vittoria per 4-1 nell’aprile 2018.

Il Crotone potrebbe perdere quattro partite di fila nella stessa stagione di Serie A per la prima volta da dicembre 2017.

Il Sassuolo arriva a questo match dopo cinque gare senza vittoria in campionato (2N, 3P), con Roberto De Zerbi alla guida solo una volta i neroverdi hanno infilato una serie più lunga senza successi in Serie A (otto, nel marzo 2019).

Il Crotone è la squadra che in percentuale ha guadagnato più punti in casa in questo campionato, l’83% (10/12); dall’altra parte solo Spezia (71%) e Torino (62%) ne hanno raccolti in percentuale più del Sassuolo (58%) in trasferta.

Il 56% delle reti del Sassuolo in questo campionato sono state messe a segno negli ultimi 30 minuti di gioco, record in percentuale (19/34).

Il Sassuolo è la squadra con il minor numero di cross riusciti su azione in questo campionato (23), almeno 20 in meno di qualsiasi altra formazione.

Il Sassuolo è la vittima preferita di Simy del Crotone in Serie A (tre gol in tre sfide), inclusa la prima delle sue due doppiette nel massimo campionato, nell’aprile 2018 allo Scida.

Con Domenico Berardi titolare il Sassuolo ha vinto il 47% delle gare in questo campionato (7/15), senza il fantasista italiano dal primo minuto la percentuale di successi dei neroverdi scende al 17% (1/6).

Francesco Caputo del Sassuolo ha segnato 10 gol nelle ultime 10 sfide contro squadre neopromosse in Serie A, inclusa la doppietta nel match d’andata contro il Crotone.

