Calcio

Fienga (Roma): "Juve-Napoli? La risposta della Lega è più ridicola della decisione"

CASO JUVENTUS-NAPOLI - Il CEO della Roma Guido Fienga ha rilasciato una dura risposta dopo il rinvio ordinato dalla Lega Serie A di rinviare Juventus-Napoli al 7 aprile: "La risposta della Lega non voglio commentarla perché è più ridicola della decisione. Le motivazioni non ci sono state, è stato detto che la decisione non necessita di motivazioni. Le uniche motivazioni non sono raccontabili".

00:01:42, un' ora fa