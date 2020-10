FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouamé. All. Iachini

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Bonazzoli, Quagliarella. All. Ranieri

La Fiorentina ha vinto entrambe le sfide stagionali lo scorso campionato contro la Sampdoria dopo che nelle precedenti sette non aveva mai ottenuto i tre punti (5N, 2P).

In tutte le ultime nove sfide in Serie A tra Fiorentina e Sampdoria entrambe le squadre hanno trovato la rete (3.6 reti in media a partita nel parziale).