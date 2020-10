Calcio

Fonseca: "Quest'anno il VAR interviene meno sui rigori"

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, dopo il 3-3 in rimonta contro il Milan prova a dare la sua spiegazione del mancato utilizzo del VAR in occasione dei due rigori contestati e concessi da Giacomelli: "Lo scorso anno c'è stato un numero di rigori assegnati impressionante rispetto agli altri massimi campionati, per questa ragione l'arbitro quest'anno è tornato più attivo rispetto al VAR".

