Genoa-Cagliari, sfida valida per la diciannovesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Ferraris di Genova domenica 24 gennaio con fischio d'inizio alle ore 15. La squadra di Ballardini ospita quella di Di Francesco. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Badelj, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Pjaca. All. Ballardini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Biraschi, Cassata, Destro, C. Zapata

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Duncan; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti. All. Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Carboni, Faragò, Luvumbo, Rog

Statistiche Opta

Il Cagliari non ha segnato nell’ultima sfida di campionato contro il Genoa (1-0 per i liguri nel febbraio 2020) e non è mai rimasto a secco per due gare di fila contro il Grifone.

Il Genoa ha ottenuto quattro successi e un pareggio nelle ultime cinque partite casalinghe contro il Cagliari; dal 2015 in avanti contro nessuna squadra il Grifone ha vinto più gare interne di Serie A.

Il Genoa ha ottenuto una vittoria e un pareggio, entrambi senza subire gol, nelle ultime due partite di campionato: i liguri non arrivano a tre gare consecutive senza sconfitte in Serie A da febbraio 2020 e a tre clean sheet di fila da gennaio 2018, con Davide Ballardini in panchina.

Il Genoa è imbattuto da tre partite casalinghe di campionato (1V, 2N) e non arriva a quattro di fila da marzo 2019.

Cinque sconfitte di fila per il Cagliari in campionato (non arriva a sei da gennaio 2013): quella sarda è l’unica formazione a non aver ancora conquistato un punto in Serie A nel 2021.

Il Cagliari ha subito 18 gol nelle prime nove trasferte di questo campionato, record negativo per i sardi a questo punto della competizione dal 2016/17, quando era neopromossa (23).

Il Cagliari è la squadra che ha subito più tiri in Serie A (309) ed è una delle tre formazioni con Nimes e West Bromwich ad aver incassato più di 300 conclusioni dagli avversari nei Top-5 campionati europei 2020/21.

L’attaccante del Genoa Mattia Destro ha segnato sei gol in otto partite contro il Cagliari; in Serie A ha fatto meglio solamente contro il Chievo con otto gol, ma in 13 sfide.

Il centrocampista del Genoa Miha Zajc ha segnato due gol contro il Cagliari, inclusa la sua prima rete nel massimo campionato, nel maggio 2017 con l’Empoli, in una gara in cui fornì anche il suo primo assist - quella sarda è l’unica formazione contro cui ha trovato più di un gol e più di un assist nella competizione.

Giovanni Simeone e Leonardo Pavoletti hanno vestito la maglia del Genoa: entrambi hanno già segnato da ex con la maglia del Cagliari contro il Grifone: l’argentino a settembre 2019, l’italiano a ottobre 2017 e a maggio 2019.

