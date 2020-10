Probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Perin; Bani, Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Radovanovic, Czyborra; Pandev, Shomurodov. All. Maran

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brlek, Males, Sturaro

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Nainggolan, Brozovic, Perisic; Barella; R. Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gagliardini, Hakimi, I. Radu, Skriniar, Vecino, Young, Sanchez

Statistiche Opta

L'Inter ha vinto le ultime quattro sfide di Serie A contro il Genoa con un punteggio complessivo di 16-0: solo una volta nella loro storia in Serie A i nerazzurri hanno ottenuto cinque successi di fila tenendo sempre la porta inviolata contro una singola avversaria (contro l’Atalanta tra il 1951 e il 1953).

Genoa e Inter non pareggiano in Serie A dal maggio 2013 (0-0 tra Ballardini e Stramaccioni in panchina) - da allora nove successi nerazzurri e cinque rossoblù.

In 11 delle ultime 12 sfide di Serie A tra Genoa e Inter giocate al Ferraris, almeno una delle due formazioni non ha trovato il gol: unica eccezione nel parziale il successo rossoblù, per 3-2, nel maggio 2015

Se da una parte l'Inter non realizzava almeno 11 gol nelle prime quattro partite stagionali di Serie A dal 2013/14, dall'altra i nerazzurri non incassavano otto gol a questo punto del campionato dal 2011/12.

Il Genoa non ha trovato il gol nelle ultime due partite di campionato: è dal marzo 2019, sotto Cesare Prandelli, che non infila tre gare di Serie A senza reti all'attivo.

Includendo la gara giocata a inizio agosto, il Genoa ha vinto le ultime due partite interne di Serie A (7-1 il punteggio complessivo) - è dal settembre 2018 che non ottiene tre successi di fila in casa in Serie A, con Davide Ballardini alla guida.

L'Inter è la squadra che gioca in media più palloni nell'area avversaria a partita in questa Serie A (31) - dall'altra parte solo il Torino (11.7) ne conta meno del Genoa (14).

Nell'ultimo match contro il Verona, Mattia Perin è diventato il primo portiere del Genoa a effettuare 10 parate in una singola partita di Serie A da Alessio Scarpi, nel 2009 contro il Lecce - il prossimo sarà il 50º clean sheet per lui con la maglia del Genoa nel massimo campionato italiano.

L'attaccante dell'Inter Alexis Sánchez ha trovato il gol nelle sue ultime due sfide di campionato contro il Genoa: mai nella sua carriera in Serie A ha segnato per tre gare consecutive contro una singola avversaria.

Tra le squadre affrontate più di una volta, il Genoa è quella contro cui Romelu Lukaku ha la miglior media gol in campionato tra Serie A e Premier League (quattro reti in due sfide) – la squadra rossoblù è la vittima preferita dell'attaccante dell'Inter nel campionato italiano.

