Genoa-Lazio, sfida valida per la quindicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Ferraris di Genova domenica 3 gennaio con fischio d'inizio alle ore 15. I liguri di Ballardini, ex della partita, si presentano a questa sfida occupando il diciottesimo posto della classifica dopo 14 giornate con 10 punti, mentre i biancocelesti di Simone Inzaghi sono all’ottavo posto a quota 21 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

Calciomercato Occhio Lazio: Caicedo tentato da Qatar e Arabia Saudita 2 ORE FA

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Destro, Pjaca. All. Ballardini

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Biraschi, Cassata, Marchetti, Pellegrini, Sturaro, Pandev

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Muriqi. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Proto, Lulic, Fares, Parolo, Correa, Luiz Felipe.

Statistiche Opta

Dopo una serie di otto successi consecutivi contro la Lazio in Serie A tra il 2011 e il 2015, il Genoa ha vinto solo due volte nelle ultime 10 sfide contro i biancocelesti (2N, 6P).

Il Genoa ha perso due delle ultime tre partite casalinghe di campionato contro la Lazio (1V), nonostante due gol segnati in ognuna di queste: in precedenza i rossoblù erano rimasti imbattuti per sette gare interne di fila (4V, 3N).

Il Genoa ha vinto l’ultima partita di campionato, dopo una serie di quattro pareggi e otto sconfitte - i liguri non hanno ancora fatto punti per due partite di fila in questo campionato.

Il Genoa non è riuscito a vincere nelle ultime sei partite casalinghe di Serie A (1N, 5P), con almeno due gol subiti in ogni gara - i liguri non rimangono almeno sette gare interne senza successi dal 2017, quando arrivarono a quota otto.

La Lazio ha subito 23 gol nelle prime 14 partite di questo campionato e non faceva così male a questo punto della stagione dal 1983/84 (26) - con Inzaghi non ha mai terminato una stagione con una media gol subiti peggiore di questa (1.64).

La Lazio ha perso l’ultima trasferta di campionato e non arriva a due sconfitte esterne di fila nella competizione da settembre 2019.

Nessuna squadra ha subito più gol della Lazio su sviluppo di corner in questa Serie A (cinque) mentre solo il Crotone (17) ha incassato più reti nei primi tempi dei biancocelesti (15).

L’attaccante del Genoa Mattia Destro ha segnato tre gol nelle ultime tre partite di campionato, tante reti quante quelle realizzate nelle precedenti 25 presenze.

Ciro Immobile, che ha giocato 33 partite condite da cinque gol con il Genoa in Serie A, ha realizzato nove reti contro i rossoblù, solamente contro la Sampdoria (12) ha fatto meglio - il Luigi Ferraris è lo stadio in cui ha segnato più reti esterne in Serie A (nove).

Stefan Radu (318) potrebbe raggiungere Aldo Puccinelli (319 partite con i biancocelesti nel massimo campionato) come giocatore con più presenze nella storia della Lazio in Serie A.

Fantacalcio: i consigli per la 15a giornata di Serie A

Calciomercato Tabellone di mercato: tutti gli acquisti e le cessioni di gennaio 2021 4 ORE FA